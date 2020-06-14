رغم أنّ لديها 4 أبناء.. مُنشد سعودي يطلب هند القحطاني للزواج وشرطُها مُفاجأة!!

تصدر هاشتاغ #احمد_العديم_وهند_القحطاني، التريند في مواقع التواصل الاجتماعي بالسعودية، بعدما أكد مغردون أن المنشد السعودي السابق أحمد العديم، طلب الزواج من مشهورة سناب شات السعودية المثيرة دوماً للجدل، هند القحطاني.

وذكر المغردون أن هند القحطاني فاجأت “العديم” بعدم الرفض، وطلبت منه مُهلة للتفكير، وفي حال وافقت اشترطت عليه أن يُوفر لها مسكن الزوجية خارج السعودية.

ورأى البعض أن الخبر لا أساس له من الصحة، وأنها مجرد كذبة لتتصدر هند التريند في السعودية، وجاء في التعليقات ماكتبه ناشط مُختص بالمشاهير قائلاً: “السنابي احمد العديم يطلب يد #هند_القحطاني للزواج وهند تطلب مهله للتفكير والرد ومن اهم شروطها ان يكون السكن في امريكا”.

السنابي احمد العديم يطلب يد #هند_القحطاني للزواج وهند تطلب مهله للتفكير والرد ومن اهم شروطها ان يكون السكن في امريكا 🇺🇸 pic.twitter.com/HYIhTrCxPN — موجز المشاهير🎥🚦 (@m_gez1) June 13, 2020

بينما سخرت مُغردة باسم إيلينا القحطاني من فرق العُمر بينهما والذي يصل إلى 20 عاماً، وعلقت: “زوّجوهم زوجّوهم يمديها تربّيه مع معاذ”.

وشابهتها في الرأي مُغردة أخرى، وكتبت: “لحظه الحين هذا يبي يتزوج هند ويكون عائلة معها والمشكله ولدها كبير اكبر منه لو صارت العائلة بتصير اغرب من عائلة ادمز”.

#احمد_العديم_وهند_القحطاني



لحظه الحين هذا يبي يتزوج هند ويكون عائلة معها والمشكله ولدها كبير اكبر منه



لو صارت العائلة بتصير اغرب من عائلة ادمز pic.twitter.com/1jtbtZYKvc — popcorn (@____5__a) June 13, 2020

وسخر آخرون من شكل المنشد أحمد العديم، فكتب أحدهم: “هذا انعم من هند نفسها “.

ووافقه الرأي مُغرد آخر فكتب: “هند ارجل منه ذا الهطف”.

ونشر مشهور سناب شات :رعش” فيديو أظهر أن جميع من ظهروا في مقاطع فيديو يسبون ويشتمون “هند”، كان باتفاق معها، حتى تزداد شهرة من وراء هذه الخلافات، طالباً من المتابعين أن يتابعوا من يستفيدون منهم ويقدمون لهم النصائح والكذب.

وعلق عليه قائلاً: “هذي ترا نصابه تضحك عليكم وتبي بس شوشره على الفاضي اختلاق مشاكل بينهم اتفاق مسبق وحركات من ورى التريلات كذب بكذب وخرطي”.

#احمد_العديم_وهند_القحطاني هذي ترا نصابه تضحك عليكم وتبي بس شوشره على الفاضي اختلاق مشاكل بينهم اتفاق مسبق وحركات من ورى التريلات كذب بكذب وخرطي pic.twitter.com/4PSe3tJ02H — رعش (@mm__668) June 13, 2020

من جهته، غرد “العديم” على نفس الهاشتاغ بصورة واحدة كُتب عليها “مالي شغل”، دون أن ينفي أو يؤكد، بينما تلتزم هند القحطاني الصمت حتى الآن.

الجدير بالذكر أن أحمد عبد المحسن العديم الشمري، منشد سعودي، من أهل منطقة حائل، عُرف من خلال مشاركته في النسخة ‏الخامسة من برنامج “زد رصيدك”، الذي أذيع على قناة “بداية” الفضائية.

أما هند القحطاني، فهي أمْ لأربعة أطفال ابنتان وولدان وكانت تعمل معلمة لمادة اللغة الإنجليزية بالعاصمة الرياض لمدة 8 سنوات، وأفاد مقربون منها أنها كانت متشددة دينيًا مستنكرين ما حلّ بها.

ونفت في أحد الفيديوهات أن تكون قد هربت إلى أمريكا، وقالت إنها هاجرت فقط.