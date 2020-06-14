“شاهد” “جني” يجوب شوارع السعودية ويثير حالة رعب واسعة.. الشرطة حاصرته وهذا ما جرى

سادت حالة من الجدل، مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، بعد تداول مقطع فيديو لظهور كائن غريب في مدينة الباحة.
ويظهر بالفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، شخص غريب يُشبه “الزومبي” أو “الجني”، يرتدي ملابس سوداء بالكامل، ويتنقل بخفة بين المنازل القريبة من القبور، بطريقة مُرعبة، ويستوقفه بعض الشباب ليسألوه عن هويته، فيهجم عليهم، ويُصدر أصواتاً مُرعبة، ليصرخوا ويفروا هاربين.
ورجح المغردون أن “الزومبي” أو “الجني” كما اعتقد أغلبهم في البداية، هو شاب مريض نفسياً هرب من المصحة العقلية، بينما أكد آخرون أنه مُجرد أحد المقالب.
ورأى مُغرد آخر أن ما فعله الشاب “الزومبي” ماهو إلا ترجمة لتأثير الألعاب الإلكترونية والأفلام الأجنبية على الشباب السعودي، لكن معظم المغردين صدقوا الفيديو خاصة أنهم توقعوا أن تكون المرحلة القادمة في 2020، هي خروج “الزومبي” من القبور.
وفي وقت لاحق، ألقت شرطة الباحة القبض على “جني الباحة” كما أُطلق عليه، وتداول الناشطون فيديو أثناء محاصرة سيارات الشرطة له من كل جانب، وتم اقتياده إلى مركز الشرطة للتحقيق معه.