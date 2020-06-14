“شاهد” “جني” يجوب شوارع السعودية ويثير حالة رعب واسعة.. الشرطة حاصرته وهذا ما جرى

سادت حالة من الجدل، مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، بعد تداول مقطع فيديو لظهور كائن غريب في مدينة الباحة.

ويظهر بالفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، شخص غريب يُشبه “الزومبي” أو “الجني”، يرتدي ملابس سوداء بالكامل، ويتنقل بخفة بين المنازل القريبة من القبور، بطريقة مُرعبة، ويستوقفه بعض الشباب ليسألوه عن هويته، فيهجم عليهم، ويُصدر أصواتاً مُرعبة، ليصرخوا ويفروا هاربين.

2020 : ظهور الزومبي في الباحه pic.twitter.com/5LlTx3GTTU — STEPHEN (@_elll88) June 9, 2020

مازال الكائن الغريب يتجول في انحاء الباحه pic.twitter.com/Unrty6YP9x — STEPHEN (@_elll88) June 9, 2020

ورجح المغردون أن “الزومبي” أو “الجني” كما اعتقد أغلبهم في البداية، هو شاب مريض نفسياً هرب من المصحة العقلية، بينما أكد آخرون أنه مُجرد أحد المقالب.

معد استبعد من ٢٠٢٠ شي وقسم بالله انتظرو الفضائييين … — July (@your2__) June 10, 2020

ليش الاوفر ترا عادي انسان طبيعي 😂😭 قام يطقطق عليهم سمعت هرجتهه 😭😂 واضح طفشان من الحجر قام يطقطق على زهارين 😂😂😂😭 — A (@A4_4L) June 10, 2020

للأسف الشديد لهذا الهلع والصراخ النسوي الهيستيري ممن هم شباب بالمفترض،…لا أدري كيف سيكونوا رجالاً؟؟،،هذا نتيجة تربية الدلع والترف — KourosCologne (@KourosCologne) June 12, 2020

الباحه خلقه ميته ناقصين يطلع لنا زومبي بعد — B (@greatrestive) June 10, 2020

انا منتظراهم ومستعده خلاص من فتره 😂! — وفَاء (@w_hg22) June 11, 2020

ورأى مُغرد آخر أن ما فعله الشاب “الزومبي” ماهو إلا ترجمة لتأثير الألعاب الإلكترونية والأفلام الأجنبية على الشباب السعودي، لكن معظم المغردين صدقوا الفيديو خاصة أنهم توقعوا أن تكون المرحلة القادمة في 2020، هي خروج “الزومبي” من القبور.

يتضح من المقطع أثر البلاي ستيشس على نفسيات الشباب وتصرفاتهن ونظرتهم للواقع — أحمد التويجري (@Atw384) June 14, 2020

هههيييهه خييررر خلونا نخلص من كورونا بعدين نستقبل الزومبي — م،منار.18 (@manr1937m) June 9, 2020

هههههههههههههه وناسه مطاردات بس مو واضح التمثيل😂😂😭 — 🍓 (@wsm1413) June 11, 2020

هذا مريض نفسياً منحاش من المصحه لا زومبي ولا هم يحزنون. — رأفــة.🪐 (@BR______BR) June 11, 2020

مع 2020 مافيه مستحيل✔️✔️✔️ — بسمـة نھاار… (@xpoqc) June 11, 2020

وفي وقت لاحق، ألقت شرطة الباحة القبض على “جني الباحة” كما أُطلق عليه، وتداول الناشطون فيديو أثناء محاصرة سيارات الشرطة له من كل جانب، وتم اقتياده إلى مركز الشرطة للتحقيق معه.