تزامناً مع القفزة المفاجئة لمصابي وضحايا كورونا .. سلطان عُمان يصدر قراراً غاية في الأهمية

أمر سلطان عُمان هيثم بن طارق، بتشكيل لجنة للتعامل مع التداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.

وحسب بيان صادر من المكتب الإعلامي الحكومي، الأحد، جاء تشكيل اللجنة في ضوء الانعكاسات الاقتصادية محليا وعالميا الناتجة عن انتشار الجائحة.

وأوضح البيان أن اللجنة التي سيرأسها وزير الداخلية، ستتولى معالجة الآثار الاقتصادية الناتجة عن الجائحة عبر وضع آلية مناسبة تضمن سرعة عودة الأنشطة الاقتصادية، من أجل ضمان تحقيق معدلات نمو بشكل متسارع.

بيان صادر من #المكتب_الخاص يفيد بصدور أوامر سامية من لدن جلالة السلطان #هيثم_بن_طارق المعظم بتشكيل لجنة برئاسة معالي السيد وزير الداخلية تتولى معالجة الآثار الاقتصادية الناتجة عن جائحة #كورونا #كوفيد19 عبر وضع آلية مناسبة تضمن سرعة عودة الأنشطة الاقتصادية.

#التواصل_الحكومي pic.twitter.com/zUNPHeyLIM — التواصل الحكومي (@Oman_GC) June 14, 2020

وتأثرت المالية العامة للسلطنة جراء الضربة المزدوجة لتفشي كورونا المستجد، وانخفاض أسعار النفط على الرغم من أن إنتاجها لا يتجاوز مليون برميل يوميا.

ولمواجهة تبعات كورونا، أصدرت وزارة المالية العمانية في أبريل/نيسان الماضي، 13 منشورا ماليا تستهدف خفض الإنفاق العام بقيمة 500 مليون ريال (1.301 مليار دولار) بميزانية السلطنة خلال 2020.

واليوم الأحد، شهدت سلطنة عمان قفزة مفاجئة في مصابي وضحايا فيروس كورونا.

وأعلنت وزارة الصحة العمانية تسجيل 4 وفيات وألف و404 إصابة بالفيروس، إضافة إلى تعافي 924 حالة.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 23 ألفا و481، منها 104 وفيات، و8 آلاف و454 حالة تعاف.