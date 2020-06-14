بعد أيّام من شنق مديرة أعماله نفسها.. صدمة كبيرة بعد العثور على ممثل شهير مُعلقاً في سقف منزله!

صُدم الوسط الفني في الهند، بعد العثور على ممثل بوليوود الهندي “سوشانت سينغ راجبوت” مُنتحرًا في شقته بعد أسبوع من انتحار مديرة أعماله بالطريقة نفسها.

وبحسب الشرطة الهندية فقد عثر على “راجبوت” 34 سنة، ميتاً في منزله في مومباي، الأحد، فيما ذكرت وسائل إعلام محلية أنه تم العثور على جثة الممثل معلقة في سقف منزله.

في المقابل، كشفت وسائل إعلام هندية، أن النجم الشاب انتحر شنقاً بسبب معاناته من مرض الاكتئاب، ورجحت تقارير أن النجم قرَّر إنهاء حياته بعد مرور حوالي 4 أيام فقط على رحيل مديرة أعماله، بسبب حزنه الشديد على وفاتها.

كان آخر ما كتبه “سوشانت” على صفحته بموقع “إنستغرام” لمشاركة الصور نعياً لوالدته: “ماضٍ مشوش يتبخر من قطرات الدموع، أحلام مستمرة ترسم ابتسامة وحياة سريعة، تتأرجح بين الاثنين”.