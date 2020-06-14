تخّطت كل الخطوط .. الفاشنيستا الكويتية سارة الكندري تُشعل غضباً بصورة “غير متوقعة” لمؤخرتها!

عادت الفاشنيستا الكويتية سارة الكندري إلى إثارة الجدل مرة أخرى بصورة “فاضحة وجريئة”، مع زوجها أحمد العنزي، ولم يتعظا من حبسهما في المرة الأولى بسبب جرأتهما.

وظهرت سارة الكندري بالصورة التي تم تداولها ورصدتها “وطن”، وهي ترتدي “فيزون” ضيق يكشف ملامح جسدها، بينما يقوم زوجها بتصويرها بملابسها التي جعلتها تبدو لا ترتدي شيئاً.

لا تحطو بذمتكم بيوريكم الستايل كلعاده pic.twitter.com/Kr6vqU4l5K — موجز المشاهير🎥🚦 (@m_gez1) June 13, 2020

وأثارت الصورة غضب الناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب جرأتهما وسلبية زوجها الذين وصفوه بـ”الديوث”، عدا عدم تناسق جسدها من الأساس بحسب تعبيرهم.

ذا من سواقين التكاسي اللي يخربط بين القير وركبتك — آ 🏴‍☠️ (@_xiban) June 13, 2020

مافي تناسق في الجسم — Sporaxx (@sporaxx1111) June 13, 2020

متى تخلص هالعينات المقرفه

ايش ذا الديوث الوصخ

واذا احد استضافه في مقابله حشره يضيع وجهه وينبلع لسانه

والله عيب وحرام وراح يندم يوم من الايام

هذي سترك وغطاك واهلك وعارك وشعره من لحيتك

تفرشها امام الناس شوفو

اقسم بالله ان المستورات انهم اجمل منها ويفتنون بكثير

ولكن "النقص" ومايفعل — ‏﮼على،البال ♥️ (@Hmad_517) June 13, 2020

راسه كبر مكوتها — S♐️ (@sara65131207) June 13, 2020

قرونك كبر مكوتها — Majed Hayajneh (@MajedHayajneh23) June 13, 2020

مشكلة لما تكبر مكوتك قبل ما تشيل كرشتك — Valkyrie (@M0000hammaD) June 13, 2020

ستايل ديوث — ♚ سـْكـٌـوًِبـٌْـاّرٍُ (@swaswa191) June 14, 2020

وكانت سارة الكندري قد أثارت الجدل في نهار رمضان، بنشرها فيديو يتضمن وصلة غزل بينها وبين وزوجها وحوار جريء يحتوي بعض الإيحاءات، يبدأ بسؤالها له: “تحبني؟”، فيجيب: “أموت فيك”، لتعود وتسأله: “وايد ولاشوية؟”، فيجيب: “وايد”، ثم تسأله: “نروح ناكلها؟ مشتهي تاكل؟”.

وصلة غزل بين سارة الكندري واحمد العنزي .. ! pic.twitter.com/J1yBGtia1T — مشاهير'و'خرابيط! (@_jiif) May 13, 2020

الجدير بالذكر أن الشرطة الكويتية ألقت القبض سابقاً على سارة الكندري وزوجها بسبب فيديو لا أخلاقي، وخرجا بكفالة تُقدر ب6600 دولار.

وظهرت سارة الكندري بالفيديو الذي تم إلقاء القبض عليها بسببه، وهي ترتدي ملابس ضيقة جداً، وتقوم بحركات مثيرة جداً، بينما يُمشط زوجها أحمد الغامدي شعرها، ويحتضنها من الخلف، ما أثار غضب نشطاء السوشيال ميديا، وطالبوا بإيقافهما لمخالفتهما الآداب العامة.