تخّطت كل الخطوط .. الفاشنيستا الكويتية سارة الكندري تُشعل غضباً بصورة “غير متوقعة” لمؤخرتها!

عادت الفاشنيستا الكويتية سارة الكندري إلى إثارة الجدل مرة أخرى بصورة “فاضحة وجريئة”، مع زوجها أحمد العنزي، ولم يتعظا من حبسهما في المرة الأولى بسبب جرأتهما.
وظهرت سارة الكندري بالصورة التي تم تداولها ورصدتها “وطن”، وهي ترتدي “فيزون” ضيق يكشف ملامح جسدها، بينما يقوم زوجها بتصويرها بملابسها التي جعلتها تبدو لا ترتدي شيئاً.
وأثارت الصورة غضب الناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب جرأتهما وسلبية زوجها الذين وصفوه بـ”الديوث”، عدا عدم تناسق جسدها من الأساس بحسب تعبيرهم.
وكانت سارة الكندري قد أثارت الجدل في نهار رمضان، بنشرها فيديو يتضمن وصلة غزل بينها وبين وزوجها وحوار جريء يحتوي بعض الإيحاءات، يبدأ بسؤالها له: “تحبني؟”، فيجيب: “أموت فيك”، لتعود وتسأله: “وايد ولاشوية؟”، فيجيب: “وايد”، ثم تسأله: “نروح ناكلها؟ مشتهي تاكل؟”.
الجدير بالذكر أن الشرطة الكويتية ألقت القبض سابقاً على سارة الكندري وزوجها بسبب فيديو لا أخلاقي، وخرجا بكفالة تُقدر ب6600 دولار.
وظهرت سارة الكندري بالفيديو الذي تم إلقاء القبض عليها بسببه، وهي ترتدي ملابس ضيقة جداً، وتقوم بحركات مثيرة جداً، بينما يُمشط زوجها أحمد الغامدي شعرها، ويحتضنها من الخلف، ما أثار غضب نشطاء السوشيال ميديا، وطالبوا بإيقافهما لمخالفتهما الآداب العامة.