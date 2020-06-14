إعلامي الجزيرة محمد كريشان يكشف عن خطأ فادح ارتكبه السيسي لم يجرؤ حسني مبارك على فعله

وجه الاعلامي التونسي، محمد كريشان، مذيع قناة الجزيرة القطرية، انتقاداً شديد اللهجة إلى رئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي، على خلفية اغلاق القاهرة مكتب الجزيرة في ظل أزمة سد النهضة مع إثيوبيا.

وقال كريشان، في تغريدة رصدتها “وطن”: “في أزمة سد النهضة تدرك جيداً فداحة غلطة أن تغلق السلطات المصرية مكتب الجزيرة في القاهرة، في وقت يكون فيه مكتب القناة نشيطاً في الخرطوم وأديس أبابا”.

وأضاف كريشان: “في كل الأزمات بين القناة وحكم حسني مبارك، لم تقطع القاهرة شعرة معاوية، لكن ضيق الأفق كارثة على صاحبه”.

في أزمة سد "النهضة" تدرك جيدا فداحة غلطة أن تغلق السلطات المصرية مكتب "الجزيرة" في القاهرة، في وقت يكون فيه مكتب القناة نشيطا في الخرطوم وأديس أبابا.

في كل الأزمات بين القناة وحكم حسني مبارك، لم تقطع القاهرة شعرة معاوية، لكن ضيق الأفق كارثة على صاحبه!! #مصر #سد_النهضة — محمد كريشان (@MhamedKrichen) June 13, 2020

وأغلقت السلطات المصرية، في العام 2013 مكتب قناة الجزيرة في مصر وقرر وزير الاعلام انذاك أنس الفقي إيقاف نشاط قناة القطرية وإلغاء التراخيص وسحب البطاقات الممنوحة لجميع العاملين بها، فيما جرى اعتقال مراسلين ومصورين للقناة في حملات أمنية عقب الانقلاب الذي شهدته مصر ضد محمد مرسي.

رواد مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلوا مع رسالة كريشان للنظام المصري، مؤكدين أن النظام خسر كثيراً في هذه الأزمة، خاصة مع تجاهله لأهمية دور الإعلام العربي والدولي في تسليط الضوء على قضاياه ومطالبه.

تاريخ البشرية لم ير طاغية مثل السيسي. — salar (@salaryassin1) June 13, 2020

لان الجزيرة قناة ذات مصداقيه ولن تستطيع التطبيل للعميل الصهيوني وهم يعلمون هذا جيدا فطبيعي ان يغلقو فرعها هناك. — افروديت الصحراء (@tamek_mouna) June 13, 2020

خلي أحمد موسى ينفعهم 😂😂😂😂😂😂😂 — abou sara 02 (@rihaniaziz) June 13, 2020

فما بالك لو قناة الجزيرة لم تكن لتعمل منذ الاحداث التي حصلت في الوطن العربي من العشر سنين الاخيره فكيف سيكون الوضع الان — Hamed (@HamedJowhar) June 13, 2020

اكبر عائق كان امام اثيوبيا في مرحلة بناء السد و كسب الوقت و قد نجحت في ذالك اما اليوم و قد شارفت الاشغال على النهاية لن تعترف بأحد و ستملئ السد و للاسف لم يبقى لمصر الشيئ الكثير لتفعله …

لسنا ضد أحد و لا ندعم أحد لكن اخبار الجزيرة يحتاج دائما لمتتبع واعي و غير موجه و منقاد — moualkia ammar (@Moualkia_A) June 13, 2020

يكفيهم مصطفى بكري و #مين_ده — y a f r o s i _ m o h a m m e d (@yafrosi) June 13, 2020

مؤسف عداء حكومات البلدان العربية والاكثر اسفاً انجرار الشعوب خلف حكوماتها وهي لا تعرف ان الاعلام صوت يجعل من الحكومات تزن افعالها خوفاً من انكشاف امرها، كل الامم التي تقدمت ومن يقود العالم اليوم الاعلام محترم لديهم كسلطة تزن الافعال بين الحكومات والشعوب متى يفهم العرب هذااا. — S.R. (@OneofQaTaR) June 14, 2020

الجدير ذكره، أنه منذ انقلاب عبد الفتاح السيسي على الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي عمد نظامه إلى ملاحقة الإعلام وتكميم الأفواه، وأقدم على إغلاق مكتب قناة الجزيرة وملاحقة العاملين فيه وتلفيق الاتهامات والقضايا لهم.

وفي ذات الوقت، تعيش مصر أزمة محدقة تُهدد امنها المائي، وذلك بعد انشاء إثيوبيا سد النهضة وقرارها الأخير القاضي ببدء ملئ خزان السد بعيداً عن التوافق مع مصر وإثيوبيا، الأمر الذي يهدد الحصة المائية لمصر.

وبدأت إثيوبيا في 2011 في إنشاء سد النهضة على النيل الأزرق، وتتخوف مصر من تأثير السد على حصتها من مياه النيل، والتي تبلغ 55.5 مليار متر مكعب سنويا، تحصل على أغلبها من النيل الأزرق.

وأعربت مصر والسودان عن تحفظهما على الورقة الإثيوبية لكونها تمثل تراجعاً كاملاً عن المبادئ والقواعد التي سبق وأن توافقت عليها الدول الثلاث في المفاوضات التي جرت بمشاركة ورعاية الولايات المتحدة والبنك الدولي.

وأكدت مصر استمرار تمسكها بالاتفاق الذي انتهى إليه مسار المفاوضات التي أجريت في واشنطن لكونه اتفاقا منصفا ومتوازنا، ويمكن إثيوبيا من تحقيق أهدافها التنموية مع الحفاظ على حقوق دولتي المصب، كما أكدت ضرورة أن تقوم إثيوبيا بمراجعة موقفها الذي يعرقل إمكانية التوصل لاتفاق.

وشددت مصر على أن تمتنع أثيوبيا عن اتخاذ أية إجراءات أحادية بالمخالفة لالتزاماتها القانونية، خاصة أحكام اتفاق إعلان المبادئ المبرم في 2015، لما يمثله هذا النهج الأثيوبي من تعقيد للموقف قد يؤدي إلى تأزيم الوضع في المنطقة برمتها.