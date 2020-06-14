قريبا.. إطلاق أسماء شيوخ الإمارات على شوارع في مكة بعد إزالة اسم سليمان القانوني من شارع بالرياض

في تعليقه على إزالة السلطات السعودية اسم السلطان العثماني سليمان القانوني من شارع في الرياض، قال الباحث الإماراتي المثير للجدل منصور خلفان إن هناك فرحة إماراتية كبيرة بهذا الأمر زاعما في الوقت ذات أن يتم التنسيق حاليا لإطلاق أسماء شيوخ الإمارات على شوارع في مكة.

وكتب “خلفان” في تغريدته التي أثارت جدلا واسعا ورصدتها (وطن) ما نصه:”فرحة لا توصف في الامارات بإزالة السعودية لإسم التركي سليمان القانوني من شوارع الرياض”

فرحة لا توصف في الامارات بإزالة السعودية لإسم التركي سليمان القانوني من شوارع الرياض والفرحة الاكبر المرحلة القادمة لما يتم اضافة اسماء شيوخ الامارات في مكة 🕋 وقد بدأ التنسيق#باب_زايد #باب_الشيخ_زايد

#الإماراتي_سعودي_والسعودي_إماراتي pic.twitter.com/19z5VaJwGC — منصور خلفان (@mansorkhalfan2) June 14, 2020

وتابع زاعما إطلاق أسماء مشايخ الإمارات على شوارع في مكة قريبا:”والفرحة الاكبر المرحلة القادمة لما يتم اضافة اسماء شيوخ الامارات في مكة وقد بدأ التنسيق”

وقوبلت تغريدة “خلفان” الذي يعرف نفسه على أنه باحث متخصص في التاريخ الإماراتي، باستنكار وسخرية واسعة من قبل متابعيه.

وعلق أحدهم ساخرا:”سيتم إضافة إسم العالم الطحنوني طحنون والشخبوطي شخبوط إلي عالم ديزني في الرياض بدل الفاتح العظيم سليمان القانوني رحمه الله”

سيتم إضافة إسم العالم الطحنوني طحنون و الشخبوطي شخبوط إلي عالم ديزني في الرياض بدل الفاتح العظيم سليمان القانوني رحمه الله … — محمٌد الهادي بن صالح (@MOHAMEDELHDIBE3) June 14, 2020

وكتب آخر مدافعا عن السلطان العثماني سليمان القانوني الذي حكم معظم العالم:”سليمان القانوني اكرم من ان ترفع من شأنه لوحة كتب فيها اسم على شارع. الرجال مواقف”

سليمان القانوني اكرم من ان ترفع من شأنه لوحة كتب فيها اسم على شارع. الرجال مواقف — Ahmed (@AhmedHamed6595) June 14, 2020

يشار إلى أنه وعلى طريقة دار الإفتاء المصرية التي باتت تدار من قبل مخابرات السيسي وأصدرت فتوى قبل أيام بأن فتح القسطنطينية احتلال عثماني ثم تراجعت عنها، أزالت السلطات السعودية اسم السلطان سليمان القانوني من شارع في الرياض.

وبحسب وسائل إعلام سعودية فقد أزالت أمانة منطقة الرياض لافتة كتب عليها اسم السلطان العثماني “سليمان القانوني” من أحد شوارع العاصمة السعودية.

وأزالت أمانة الرياض اسم السلطان التركي دون أن توضح ما هو الاسم الجديد الذي اختارته لهذا الشارع كبديل للإسم المزال.

هذا ولم تعلن أمانة الرياض عن خطوتها تلك، لكن مدونين سعوديين في مواقع التواصل الاجتماعي، تداولوا صورا لعمال يقومون بإنزال اللافتة من عمود إنارة في الشارع.

وسليمان خان الأول بن سليم خان الأول، هو عاشر السلاطين العثمانيين وخليفة المسلمين الثمانون، وثاني من حمل لقب “أمير المؤمنين” من آل عثمان.

وبلغت الدولة الإسلامية في عهده أقصى اتساع لها حتى أصبحت أقوى دولة في العالم في ذلك الوقت، وهو صاحب أطول فترة حكم من 6 نوفمبر 1520م حتى وفاته في 7 سبتمبر سنة 1566م.