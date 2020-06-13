تنورة قصيرة وبناتها بالبكيني.. “شاهد” ماذا فعلت السعودية هند القحطاني على شاطئ البحر وأثارت جدلاً واسعاً

تصدرت الناشطة السعودية المثيرة للجدل هند القحطاني التريند في السعودية بهاشتاج يحمل اسمها، وذلك بعد أحدث ظهور لها مع بناتها على البحر.

ونشرت هند القحطاني فيديو رصدته “وطن”، تظهر خلاله مع أبنائها الثلاثة “رؤى ومعتز وربا”، في رحلة بحرية للخروج من حالة الملل التي تسبب بها جلوسهم الطويل في المنزل، في ظل الاجراءات الاحترازية من فيروس “كورونا” المستجد.

وظهرت هند وبناتها بملابس جريئة، فارتدت الأم تنورة قصيرة تكشف ساقيها، بينما ارتدت ابنتها الكبرى فستاناً يكشف ساقيها وبطنها، أما الأصغر فظهرت بفستان أبيض شفاف ثم ظهرت بمايوه بحري.

وأثارت هند القحطاني الجدل لعدم سماحها لابنتها الصغرى بالسباحة، لأنها لم تُحضر معها الأزياء المناسبة لذلك، ووعدتها بالعودة والسباحة في المرة القادمة، رغم أن ملابسها كانت جريئة.

وخلال الرحلة، طلبت أحد بناتها بأن تُحضر صديقتها للعب والسباحة، وقالت “أنا ما أطلع إلا مع صديقة واحدة”، فتُجيبها هند القحطاني “متشددين يعني؟”، لترد الابنة: “أيوة”.

وتسببت هذه اللحظة بين هند القحطاني وابنتها بالهجوم على الأخيرة، واتهموها بأنها تُجبر بناتها على قول وفعل أشياء لا يريدونها، ما يجعل ابنتها تكرهها.

#هند_القحطاني



البنت واضح انها تكره امها شفو كيف بعدت وجهها بعد ما مسكت هند شعرها ( الحركة نابعه من كره ) ونظرتها لأمها بالأخير تأكد الشي هذا ، بعدين ليه هند سحبت العسكريمة من يدها بعد ما قالت بنتها ان عندها صديقتين اهلهم متشددين ؟! والله احس ان هند تجبر بنتها على شي هي ما تبغاه pic.twitter.com/2zyjV961W2 — فهد العنزي 🇸🇦 (@DFa79765gj) June 13, 2020

وهاجم الناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ملابس هند وبناتها، ورأوا أن ملابس الأجانب المحيطين بهم أكثر سترةً من ملابسها، مُذكرينها بأن نهايتها “القبر”.

لك ان تتخيل ان الاجانب متسترين اكثر منها ومن بنتها ، هند يوم بعد يوم تثبت لنا فكرها القذر وسماتها الوصخه إذا اردتي ممارسه دنائتك دعي ابنتك المترهله خارج محتواك #هند_القحطاني pic.twitter.com/oZBGwybDbR — ابو جيرارد المغُتم جدًا (@PiqueWine) June 12, 2020

#هند_القحطاني ذكروها ان هذا 👇مصيرنا كلنا فلتعمل لهذا اليوم pic.twitter.com/WlnhdFPvPX — awayed1 (@awa12345678900) June 13, 2020

وظهرت هند القحطاني مؤخراً بفيديو مثير للجدل جمعها بابنتيها وهنّ يرقصن.

وهاجمها الناشطون آنذاك على ظهورها مع بناتها وهي ترقص بهذه الطريقة، وانتقدوا الفستان الذي كانت ترتديه إحدى ابنتيها وهو مكشوف عند منطقة الصدر .

ورأى آخرون أن مقطع الرقص هذا، ما هو إلا محاولة جديدة من محاولات القحطاني لجذب الانتباه إليها.

يُذكر أن هند القحطاني أمْ لأربعة أطفال ابنتان وولدان وكانت تعمل معلمة لمادة اللغة الإنجليزية بالعاصمة الرياض لمدة 8 سنوات، وأفاد مقربون منها أنها كانت متشددة دينيًا مستنكرين ما حلّ بها.

ونفت في أحد الفيديوهات أن تكون قد هربت إلى أمريكا، وقالت إنها هاجرت فقط.