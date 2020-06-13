النظام المصري في موقف محرج.. “شاهد” فيديوهات “فاضحة” تقود “شيري هانم” وابنتها إلى السجن بتهمة الدعارة

تصدر اسم “شيري هانم” محركات بحث جوجل على مستوى مصر بعد إلقاء القبض على سيدة تدعى شريفة وشهرتها “شيري هانم” بتهمة الدعارة ونشر مقاطع فاضحة تحرض على الفجور.

وبحسب ما نقلته وسائل إعلام مصرية فقد تم القبض على “شريفة” وشهرتها “شيري هانم” و”نورا” وشهرتها “زمردة” لاتهامهما بالاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وانتهاكهما حرمة الحياة الخاصة، ونشرهما بقصد التوزيع والعرض صورا ومقاطع مصورة خادشة للحياء العام.

ونشرت فيديوهات للمتهمتين تتضمن إعلانهما إغراء بالدعارة ولفت الأنظار إليها، واعتياد إحداهما ممارسة الدعارة وتحريض الأخرى لها ومساعدتها على ذلك وتسهيلها لها، وإنشائهما وإدارتهما واستخدامهما حسابات خاصة بالشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب تلك الجرائم.

واليوم، السبت، جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر في مصر، حبس المتهمتين شيري هانم وابنتها زمردة 15 يوما على ذمة التحقيق، بسبب “ممارسة الدعارة”.

وجاء في لائحة الاتهامات أن شيرى هانم وابنتها، “قامتا بالاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وانتهكتا حرمة الحياة الخاصة، بنشرهما بقصد التوزيع والعرض صورا ومقاطع مصورة خادشة للحياء العام، وإعلانهما دعوة تتضمن إغراء بالدعارة ولفت الأنظار، واعتياد إحداهما ممارسة الدعارة وتحريض الأخرى لها ومساعدتها على ذلك وتسهيلها لها”.

ورصدة وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام، غضب رواد التواصل الاجتماعي مما تنشره المتهمتين من مقاطع تتضمن إيحاءات جنسية وسبابا وعبارات تخدش الحياء بمواقع التواصل الاجتماعي.

وتلقت عدة مطالبات بإلقاء القبض عليهما والتحقيق معهما عبر الصفحة الرسمية للنيابة العامة بموقع “فيسبوك”، وعبر خدمة الشكاوى الإلكترونية للنيابة العامة.

وشاهدت النيابة المصرية المقاطع المنشورة، واستجوبتهما، فأقرت إحداهما بإنشائهما قناة بأحد مواقع التواصل للتربح منها من خلال نشر مقاطع وضعا لها عناوين تتضمن إيحاءات جنسية وألفاظا نابية، لرفع نسب المشاهدة لها، ثمّ التربح منها، بينما أقرت الأخرى باعتيادها ممارسة الدعارة باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي، واستغلال ما حققتاه من شهرة من خلاله.