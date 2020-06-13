فضيحة من نسج خيال فجر السعيد جعلت صفاء الهاشم تتصدر مواقع التواصل في الكويت.. ما قصة “#شاليه_صفاء”؟

شنت الإعلامية الكويتية المثيرة للجدل فجر السعيد، هجوما عنيفا على النائبة بمجلس الأمة الكويتي صفاء الهاشم وقامت بلمزها علناً عبر زعم حصولها على “شاليه” بأكثر من نصف مليون دينار ما حول صفاء الهاشم إلى حديث الكويتيين بمواقع التواصل.

البداية كانت بنشر فجر السعيد تغريدة رصدتها “وطن” بعد عودتها إلى الكويت على متن طائرة خاصة بعد رحلة علاج وقالت فيها ما نصه: “على طاري #الوافدين أحب أبارك لأختي الغاليه النائب #صفاء_الهاشم في الشاليه الجديد .. أزمة #كورنا بينت أهمية أن يكون للمواطن شاليه وإذا بواجهه 15 متر وسعر المتر 35 الف دينار بيكون فوق الزين اكثر من نص مليون دينار أقل ماتشترين يا ام عزوز مازهت بنيدر الا فيچ.الله يهنيج”.

على طاري #الوافدين أحب أبارك لأختي الغاليه النائب #صفاء_الهاشم في الشاليه الجديد .. أزمة #كورنا بينت أهمية أن يكون للمواطن شاليه وإذا بواجهه 15 متر وسعر المتر 35 الف دينار بيكون فوق الزين اكثر من نص مليون دينار أقل ماتشترين يا ام عزوز مازهت بنيدر الا فيچ.الله يهنيج @safaalhashem — فجر السعيد 🇰🇼 (@AlsaeedFajer) June 12, 2020

وأثارت تغريدة فجر السعيد جدل واسع بين النشطاء في الكويت، فدشنوا هاشتاج #شاليه_صفاء، وكتب أحد المغردين: “البركة بالشعب أهم اللي وصلوهم والله غريب هالشعب يتحلطمون وهم اللي مصوتين لهم للمجلس واذكركم راح تصوتون لهم مره ثانيه فعلا شعب ماله حل”.

#شاليه_صفاء



البركه بالشعب اهم اللي وصلوهم والله غريب هالشعب يتحلطمون وهم اللي مصوتين لهم للمجلس واذكركم راح تصوتون لهم مره ثانيه فعلا شعب ماله حل 🤔 — وطـ🇰🇼النهار🇰🇼ــن (@mii11ll) June 13, 2020

وكتب مغرد باسم أحمد المُحسن: “اقعدوا بينكم وبين نفسكم وتذكروا ظلمكم لمسلم البراك حين شنيتوا عليه حملة شرسة وكذبتوه وصدقتوا ام الشالية وجويهل وطايحين الحظ اللي مثلة اللي قلتوا بردوا چبودنا عسا چبودكم للنار اللي تاكلها ضيعتونا بأمراضكم النفسية والنقص اللي فيكم وماقدرتوا تعالجونه إلا بتهجمكم ع مسلم”.

#شاليه_صفاء

اقعدوا بينكم وبين نفسكم وتذكروا ظلمكم لمسلم البراك حين شنيتوا عليه حملة شرسة وكذبتوه وصدقتوا ام الشالية وجويهل وطايحين الحظ اللي مثلة اللي قلتوا بردوا چبودنا عسا چبودكم للنار اللي تاكلها ضيعتونا بأمراضكم النفسية والنقص اللي فيكم وماقدرتوا تعالجونه إلا بتهجمكم ع مسلم — 🇰🇼ahmad almohsen🇸🇦 (@Kuwaiticitizen4) June 13, 2020

وسخر طارق الشمري قائلاً: ” يجب على اصحاب الشاليهات يكونون ملمين بأملاك الدوله، فالشاطئ ملك للدوله، يعني ما يحقلك تدفع حق حفاره تصكر المدخل حق البحر وتمنع الناس، ولما تكلمه يقولك والله شباب وبعضهم يخدشون الحياء ، زين اذا فعلا جذي عندك رقم 112 اتصل ورجال الداخليه ما راح يقصرون “.

#شالية_صفاء يجب على اصحاب الشاليهات يكونون ملمين بأملاك الدوله، فالشاطئ ملك للدوله، يعني ما يحقلك تدفع حق حفاره تصكر المدخل حق البحر وتمنع الناس، ولما تكلمه يقولك والله شباب وبعضهم يخدشون الحياء ، زين اذا فعلا جذي عندك رقم 112 اتصل ورجال الداخليه ما راح يقصرون . — Tariq AlShammari (@Tariq_F16) June 13, 2020

ورأى خالد بهبهاني أنه تم شراء شاليه صفاء على حساب الشعب، وكتب: “اشترى نائبٌ شاليهاً من حسابِ الشعب”. أعرب كلمة الشعب. ( مفعول به منصوب دائما أو مضاف إليه مجرور )”.

"اشترى نائبٌ شاليهاً من حسابِ الشعب".

أعرب كلمة الشعب.

( مفعول به منصوب دائما أو مضاف إليه مجرور )#شالية_صفاء — خالد محمد بهبهاني (@kmb_q8) June 13, 2020

بينما رأى مُغرد آخر أن فجر السعيد تُحاول التغطية على الفساد الذي مكنها من العودة إلى الوطن على متن طائرة خاصة، بفضح صفاء الهاشم، وعلق: “فجر السعيد عند وصولها على طائرة خاصة اشغلت التويتر في #شالية_صفاء ! ينطبق عليهم هذا المثل لا تعايرني ولا أعايرك الهم طايلني وطايلك ! فالكل مستفيد شالية أو مزرعة ودعم للقناة وغيرها ! #الفساد”.

فجر السعيد عند وصولها على طائرة خاصة اشغلت التويتر في #شالية_صفاء !

ينطبق عليهم هذا المثل لا تعايرني ولا أعايرك الهم طايلني وطايلك !

فالكل مستفيد شالية أو مزرعة ودعم للقناة وغيرها !#الفساد — د.ﻤڒﭜﮈ آلَمِطٌـيّرَي (@mazed11) June 13, 2020

من جهتها، ردت صفاء الهاشم على اتهام فجر السعيد بنشر صورتين لشاليهات، وعلقت ساخرة: “اللى يدل درب شاليه ببنيدر وبنص مليون يبلغني!! نفس صور جوجل اللى تحت، إي والله… مالقوا فى الورد عيب.. قالوا له ياأحمر الخدين “.

اللى يدل درب شاليه ببنيدر وبنص مليون يبلغني!!😂



نفس صور جوجل اللى تحت 👇🏼👇🏼😂😂



إي والله…



مالقوا فى الورد عيب.. قالوا له ياأحمر الخدين#استجواب_الشيتان pic.twitter.com/pQe0Zyl3yH — safa Alhashem (@safaalhashem) June 13, 2020

وبعد رد صفاء الهاشم الذي اثبت كذب فجر السعيد عادت فجر لتنشر صورة لأرض خالية، وعلقت: “صباح الخير اعتذر من النائب الغاليه على قلبي #صفاء_الهاشم طلعت شاريه أرض عالبحر مو شاليه في #الجليعه جارة شاليه سمو الشيخ جابر المبارك .. عموماً ماتفرق #الجليعه عن #بنيدر كلهم يطلون عالبحر.. المهم عليچ بالعافيه وتبنينها مستسرّه يالغاليه”.

صباح الخير اعتذر من النائب الغاليه على قلبي #صفاء_الهاشم طلعت شاريه أرض عالبحر مو شاليه في #الجليعه جارة شاليه سمو الشيخ جابر المبارك .. عموماً ماتفرق #الجليعه عن #بنيدر كلهم يطلون عالبحر.. المهم عليچ بالعافيه وتبنينها مستسرّه يالغاليه @safaalhashem pic.twitter.com/LBp7pUqAb1 — فجر السعيد 🇰🇼 (@AlsaeedFajer) June 13, 2020

لترد “الهاشم” مهاجمة فجر السعيد بشكل غير مباشر:”المعمي بسوء النية.. لايستحق جهد التبرير”

كما أبدى ناشطون تعجبهم واستغرابهم من نشر فجر السعيد الأمر وكأنه فضيحة أو تهمة مخلة بالشرف، إن كانت قد اشترت صفاء الهاشم هذا الشاليه فعلا مشيرين إلى أن من حق أي إنسان التصرف في ماله كما يشاء.

وكانت فجر السعيد قد أعلنت فتح النار على الشخصيات الشهيرة في المجتمع الكويتي والرد على تصريحاتها ضد الوافدين، بتغريدة كتبتها فور وصولها قالت فيها: “‏الله لا يحرمنا من‎#الوافدين من كل الجنسيات. وجودهم معانا ضروري، فنحن حتى الآن لا نستطع أن نغطي كل الشواغر الوظيفية بالذات في المهن الحرفية الفنية”.

الله لا يحرمنا من #الوافدين من كل الجنسيات وجودهم معانا ضروري فنحن حتى الآن لا نستطع أن نغطي كل الشواغر الوظيفيه بالذات في المهن الحرفيه الفنيه .. والله يعز #الكويت ويديم خيرها ونكون دايماً ملاذ لكل محتاج .. والله يعزنا ولا يعز علينا — فجر السعيد 🇰🇼 (@AlsaeedFajer) June 12, 2020

وأضافت فجر: “والله يعز‎#الكويت ويديم خيرها ونكون دايما ملاذ لكل محتاج .. والله يعزنا ولا يعز علينا”.

وليست المرة الأولى التي تُهاجم فيها فجر السعيد مواطنتها صفاء الهاشم، فقد شاركت فيديو “الطبخ” الذي انتشر لصفاء قبل فترة وتناقله ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ونصحتها باعتزال العمل السياسي.

المرأة السياسية الوحيدة في مجلس الامة في كل أزمة حقيقية نحتاج وقفات تلاقونها بعالم ثاني🙈و الحين في الوقت الي البلد تمر في مرحلة خطيرة جدا ولا ندري شنو مستقبلنا والعالم يعاني من تزايد أعداد الأموات الأخت شغالة في لايف انستغرام تعطي دروس في الطباخ ! لما الشعب يوصل أشخاص غلط للمجلس pic.twitter.com/VK2GnYydMt — أريج عبدالرحمن حمادة🇰🇼 (@AreejHamadah) April 4, 2020

#صفاء_الهاشم عقب لايف الطبخ البارح أبشركم لقت وظيفه تدخل فلوس أكثر من مجلس الأمه #فاشنستا_طبخ موفقه ام عزوز توكلي على الله عندچ كل المؤهلات اللي تخليچ أشهر طباخه في العالم العربي وتركي السياسه شلچ فيها كرهت العالم فيج #فاشنيستا يعني فلرس وحب الناس رووووووووحي والقلب داعيلچ 🤗 — فجر السعيد 🇰🇼 (@AlsaeedFajer) April 5, 2020

واعتاد الوافدون بالكويت على الهجوم والنقد اللاذع من صفاء الهاشم ومطالباتها الدائمة بالتخلص منهم وانهاء خدماتهم بالبلاد، خاصة في ظل تفشي فيروس “كورونا” في البلاد.