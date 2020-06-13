على ماذا تنوي مخابرات السيسي؟.. “ياسر عرفات” مسلسل تلفزيوني العام المقبل بإنتاج مصري وهذه التفاصيل

كشفت صحيفة “أخبار اليوم” المصرية عن مشروع مسلسل تلفزيوني يتناول قصة الزئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، ويتم عرضه العام المقبل وسيكون إنتاج مصري ـ فلسطيني مشترك.

الصحيفة المصرية الحكومية كشفت أن المسلسل الذي سيتناول قصة “عرفات”، سيعرض لصالح إحدى منصات البث الرقمي الشهيرة في منتصف عام 2021 دون الكشف عن اسم المنصة.

وأثار الخبر جدلا واسعا وشكوك بين النشطاء على مواقع التواصل، والذين أشاروا إلى تدخل النظام المصري ومخابراته الفج في مجال الدراما والإعلان مؤخرا وأن أي عمل تلفزيوني أو سينمائي لابد أن يحصل على موافقة أمنية أولا.

وتساءل النشطاء عن طبيعة المسلسل وتوقيته وماذا سيتناول في هذه الظروف الحساسة، وخاصة وأن موقف النظام المصري من القضية الفلسطينية معروف فضلا عن دعم السيسي الكبير لـ “صفقة القرن” المزعومة.

من جانبه قال مؤلف المسلسل السيناريست الفلسطيني محمود فهد لبوابة “أخبار اليوم” المصرية، إن المسلسل لن يندرج تحت نوعية المسلسلات الوثائقية التي توثق للأحداث فقط؛ بل ينتمي للمسلسلات الدرامية الاجتماعية التي ترصد حياة الأشخاص من الصغر حتى وفاته.

وتابع:”المسلسل يرصد تاريخ الزعيم الراحل فى شكل درامي يتناول جوانب خفية عن حياته الشخصية لكي نشرح للأجيال الصاعدة مدى كفاح هذا الزعيم فى الصخر رغم قسوة الحياة التي كان يعيشها فى زمن احتلال فلسطين الأم”.

وأضاف السيناريست محمود فهد أن “العمل سيلقي الضوء على العديد من المواقف الإنسانية البارزة والجوانب الاجتماعية التي كانت تزخر بها حياة ياسر عرفات، إلى جانب حياته البسيطة مع أسرته، وهي كلها جوانب لا يعلمها الكثيرين عنه”.

يشار إلى أن الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات توفي في 11 نوفمبر عام 2004، عن 75 عاما، في مستشفى بيرسي في باريس، جراء تسممه بمادة البولونيوم المشع وسط اتهامات لإسرائيل والإمارات بدعم محمد دحلان لتنفيذ هذه المهمة القذرة.

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