“كفاكم ظلما وعدوانا”.. “علماء المسلمين” يفضح ابن زايد ويكشف ما يحدث بسجون الإمارات

شن الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، علي محي الدين القره داغي، هجوما عنيفا على الإمارات وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد داعيا الدولة إلى الإفراج عن معتقلي الرأي ومطالبا حكامها بـ”إيقاف الظلم” تجاههم.

وقال “القره داغي” في منشور له بفيسبوك رصدته (وطن) على صفحته الرسمية مخاطبا حكام الإمارات:”أفرِجوا عن #معتقلي_الإمارات وكفاكم ظلماً وعدواناً!”

مازلنا مع الحق ومع رفض الظلم. أفرجوا عن معتقلي الإمارات كفى ظلماً وعدواناً.تتعانقون مع بني صهيون وتذلون رقاب الصادقين…. Gepostet von ‎Dr. Ali Al Qaradaghi (د. علي القره داغي)‎ am Samstag, 13. Juni 2020

وتابع في إشارة إلى التطبيع الإماراتي المعلن مؤخرا مع الاحتلال:”تتعانقون مع بني صهيون وتذلون رقاب الصادقين!”

يشار إلى أنه في 9 يونيو الجاري، حطت ثاني طائرة إماراتية في مطار بن غوريون الإسرائيلي في غضون شهر، في رحلة مباشرة من أبوظبي إلى إسرائيل؛ بزعم تقديم مساعدات لفلسطين، لكن الحكومة الفلسطينية رفضت تلك المساعدات لعدم التنسيق المسبق معها، فيما عدتها فصائل فلسطينية “تطبيعا مرفوضا”.

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وأكد القره داغي أن “المعتقلين في الإمارات من خيار الناس الذين خدموا بلدهم، وشاركوا في خدمة الإنسانية”.

وأشار إلى أن “من بين المعتقلين دعاة وعلماء وأهل فكر وخير في مختلف المجالات”.

وذكر القره داغي من بين هؤلاء 9 هم: “محمد عبد الرزاق الصديق، حمد رقيط، عيسى خليفة السويدي، حسن الجابر، حسين الجابر، على الحمادي، أحمد الزعابي، سلطان القاسمي، محمد المنصوري”، دون تفاصيل عن ملابسات اعتقالهم أو الاتهامات الموجهة لهم.

وأضاف: “هؤلاء كوكبة ممن يستحقون التكريم والجوائز في أي بلد محترم”.

ودعا الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين للمعتقلين الإماراتيين، قائلا: “اللهم سهل أمر إطلاق سراحهم وسراح جميع المظلومين وأعد إليهم حريتهم”.

ولم يصدر تعليق من السلطات الإماراتية بشأن تدوينة القره داغي، إلا أن تقارير حقوقية ودولية تصدر إدانات بشكل دوري خلال الأعوام الأخيرة على السجل الحقوقي لأبوظبي.

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