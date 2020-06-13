تشاؤم سعودي من أي منتج يحمل الرمز “629”.. حملة جديدة لمقاطعة منتجات الإمارات والعُمانيون كانوا محقين

انطلقت في السعودية حملة إلكترونية جديدة على موقع التواصل تويتر لمقاطعة المنتجات الإماراتية، بعد شهر على حملة مماثلة لاقت صدى واسع بين السعوديين الذين كشفوا عن كوارث بجميع المنتجات التي تحمل الرمز “629” وهو الباركود الخاص بمنتجات الإمارات.

وتصدر وسم “#الموجه_الثانيه_جبل_علي” قائمة الوسوم الأكثر تداولا بتويتر السعودية، لتنطلق موجة إلكترونية ثانية تحذر من منتجات الإمارات و”جبل علي” المغشوشة.

#الموجه_الثانيه_جبل_علي



99٪ من الشعب يشرب حليب السعودية والمراعي طلع مغشوش ويجي من جبل علي وانا اقول ليه مختلف طعمه ولونه 😂 pic.twitter.com/hCfWJfhG5z — A.O (@zlli2i) June 13, 2020

على حجمنا !! نبذه عن الحقد الي في قلوبهم الشعب السعودي هو الي بيعلمك حجمك #الموجه_الثانيه_جبل_علي pic.twitter.com/ZUDWSp8jfp — smara (@smaraaaaaaaaa) June 13, 2020

نشطاء سعوديون نشروا عبر الوسم تجاربهم الشخصية مع المنتجات الإماراتية، وسط دعوات إلى حظر كل من يروج لبضائع الإمارات غير الصالحة باعتبار أنها تلحق أضرارا بالسوق المحلي السعودي، وتشكّل خطرا على الصحة.

ان اعاني من القشره واذكر اول استخدم شامبو كلير على طول تروح لكن اخر فتره استخدمته القشره ماتروح الي عندنا تصنيعه بالامارات بعدها عرفت السبب المهم زرت الكويت قبل الحظر ورحت شريت من عندهم شامبو كلير يستخدمون انتاج تايلاند اقسم بالله وحده بوحده اختفت القشره #الموجه_الثانيه_جبل_علي pic.twitter.com/wlPqiPAWvM — أحمد بن عبدالله (@mssrg53) June 13, 2020

#الموجه_الثانيه_جبل_علي

الحمد لله لي ٦ شهور ما دخل بيتي منتج من جبل علي

البدائل متوفرة ولن أدعم اقتصاد إيران بريال واحد

قاطعوه ولن يستوردوا منه إذا تكدست بضائعهم بدون مشترين pic.twitter.com/JiBN35dn7p — Khalid_SP (@khalid88sp) June 13, 2020

وكشف ناشطون عن الفرق الشاسع في الجودة والتصنيع بين المنتجات الأصلية وأشباهها المضروبة في جبل علي، كما تداولوا صورًا لتعليمات كُتبت على بعض المنتجات بأنها ممنوعة في الإمارات بسبب خطورتها، إلا أنها وصلت المملكة متسائلين كيف دخلت دون فحص.

#الموجه_الثانيه_جبل_علي للاسف كل شي يصنع في الامارات حتى لايفبوي .. pic.twitter.com/b5FpTTMqxh — Nai (@nain_117) June 13, 2020

#الموجه_الثانيه_جبل_علي

لاتشترون اي منتج

عليه هذة العلامة

حتئ المياه الفرنسيه والايطاليه صارت عليها هذة العلامة

قاعدين يتوسعون بتلويث المنتجات ولا حسيب ولا رقيب مفضروض دول العالم تعملهم حصار اقتصادي عشان يبطلون غش وتقليد pic.twitter.com/TROlMytzG5 — Nightmare (@Deem04295627) June 13, 2020

العمانيون كانوا محقين بشأن هذه المنتجات

وسبق أن أطلق ناشطون بسلطنة عمان حملة لمقاطعة المنتجات الإماراتية بعد ضبط أكثر من منتج إماراتي غير مطابق للمواصفات، فضلا عن غش المنتجات العمانية وتقليدها في جبل علي بالإمارات وإعادة تصديرها للسلطنة.

#الموجه_الثانيه_جبل_علي

أتحدى محمد بن زايد نفسه وبقية سكان ساحل عمان يصدرون منتج مغشوش او مضروب إلى ايران رغم احتلال ايران جزرها بينما السعوديه يصدرون لها كل منتج مضروب ومغشوش ومسرطن pic.twitter.com/Wt0pctCUKJ — اڀــڷــېْــڼــ̍ا🇸🇦 (@Po0Eq7Y) June 13, 2020

#الموجه_الثانيه_جبل_علي

الربيع / شراب التفاح

إنتاج شركة الربيع السعودية!

علامة الجودة (إماراتيه)!!! pic.twitter.com/cqj72bfepW — أبونورة ♻ (@Abunorh75) June 13, 2020

وكان النشطاء السعوديون أوضحوا سابقاخطورة بعض المنتجات القادمة من الإمارات والتي تحتوي على مواد ضارة جداً، حيث إن هذه الأصناف التي تورِّدها إلى السعودية محظورٌ بيعها في دبي، ويتم تصديرها فقط إلى السعودية ودول مجاورة.

غير صالح للاستخدام الادمي ويصدروه لنا #الموجه_الثانيه_جبل_علي pic.twitter.com/VWLkPGZPXS — حسين الربيعي (@a7lakallam) June 13, 2020

#الموجه_الثانيه_جبل_علي

قاطعو منتجات جبل علي وكل منتج مقلد مو اصلي pic.twitter.com/16Vi3e6PNP — Nightmare (@Deem04295627) June 13, 2020

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كما بيَّن النشطاء أن المواد المستخدمة في بعض المنتجات، مواد مغشوشة مدمِّرة لصحة الإنسان، وذكر إخصائيون أن بعض المنتجات مثل الدخان والأدوية، كلها مغشوشة.

#الموجه_الثانيه_جبل_علي

قبل يومين اتا أحد الأصدقاء من أمريكا وهداني هذا الباكت ..بينه وبين دخان جيل علي فرق مثل ما بين المشرق والمغرب !؟؟؟؟ pic.twitter.com/Ri5dhRqsqf — الاتحاد ،عميد آسيا. .🐆 (@mohamed70278416) June 13, 2020

هذه الحملة الواسعة نتج عنها أيضا قبل شهرين إصدار سلطنة عمان والكويت بيانات بشأن المنتجات الإماراتية المتداولة بالدولتين.

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