تشاؤم سعودي من أي منتج يحمل الرمز “629”.. حملة جديدة لمقاطعة منتجات الإمارات والعُمانيون كانوا محقين
انطلقت في السعودية حملة إلكترونية جديدة على موقع التواصل تويتر لمقاطعة المنتجات الإماراتية، بعد شهر على حملة مماثلة لاقت صدى واسع بين السعوديين الذين كشفوا عن كوارث بجميع المنتجات التي تحمل الرمز “629” وهو الباركود الخاص بمنتجات الإمارات.
وتصدر وسم “#الموجه_الثانيه_جبل_علي” قائمة الوسوم الأكثر تداولا بتويتر السعودية، لتنطلق موجة إلكترونية ثانية تحذر من منتجات الإمارات و”جبل علي” المغشوشة.
نشطاء سعوديون نشروا عبر الوسم تجاربهم الشخصية مع المنتجات الإماراتية، وسط دعوات إلى حظر كل من يروج لبضائع الإمارات غير الصالحة باعتبار أنها تلحق أضرارا بالسوق المحلي السعودي، وتشكّل خطرا على الصحة.
وكشف ناشطون عن الفرق الشاسع في الجودة والتصنيع بين المنتجات الأصلية وأشباهها المضروبة في جبل علي، كما تداولوا صورًا لتعليمات كُتبت على بعض المنتجات بأنها ممنوعة في الإمارات بسبب خطورتها، إلا أنها وصلت المملكة متسائلين كيف دخلت دون فحص.
العمانيون كانوا محقين بشأن هذه المنتجات
وسبق أن أطلق ناشطون بسلطنة عمان حملة لمقاطعة المنتجات الإماراتية بعد ضبط أكثر من منتج إماراتي غير مطابق للمواصفات، فضلا عن غش المنتجات العمانية وتقليدها في جبل علي بالإمارات وإعادة تصديرها للسلطنة.
وكان النشطاء السعوديون أوضحوا سابقاخطورة بعض المنتجات القادمة من الإمارات والتي تحتوي على مواد ضارة جداً، حيث إن هذه الأصناف التي تورِّدها إلى السعودية محظورٌ بيعها في دبي، ويتم تصديرها فقط إلى السعودية ودول مجاورة.
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كما بيَّن النشطاء أن المواد المستخدمة في بعض المنتجات، مواد مغشوشة مدمِّرة لصحة الإنسان، وذكر إخصائيون أن بعض المنتجات مثل الدخان والأدوية، كلها مغشوشة.
هذه الحملة الواسعة نتج عنها أيضا قبل شهرين إصدار سلطنة عمان والكويت بيانات بشأن المنتجات الإماراتية المتداولة بالدولتين.
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