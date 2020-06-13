هل أصيب بـ”كورونا”.. تدهور الحالة الصحية لـ”سلطان الطرب” جورج وسوف وهذه هي التفاصيل

كشفت تقارير صحفية أن الحالة الصحية للفنان السوري جورج وسوف صعبة، وفي تدهور مُستمر.

ونقل موقع “مبتدا” عن مصادر مقربة من جورج وسوف أنه لم يستطع استكمال أغنيته الجديدة “حلاوة الروح” بسبب تدهور حالته الصحية.

وظهر جورج وسوف آخر مرة على مواقع التواصل الاجتماعي، قبل شهرين في رسالة مصورة حث خلالها الجمهور على ضرورة التزام منازلهم خوفاً عليهم من فيروس “كورونا” المستجد.

وقال جورج وسوف في رسالته آنذاك إن الوضع الحالي شديد الصعوبة، وأن هذا الفيروس “خابط الكرة الأرضية” على حد تعبيره.

وتابع: “أول شي لازم نعرف إنه في الله في رب يعبد نحن من قدّه اجانا فيروس صغير هلك البشر، بترجاكم لأشوفكم بعدين وتشوفوني، مثل ما أنا ملتزم ببيتي بكفرون بسوريا، انضبوا بالبيت لو سمحتوا، وإزا بدكم شي ضروري اشتروه أون لاين”.

وكان جورج وسوف، قد وضع قواعد صارمة، للحاضرين عزاء والدته، والذي أقيم في كنيسة مار إلياس – ببلدية كفرون رفقة في سوريا.

في مجلس العزاء بوالدة جورج وسّوف،

هذا ما كتبه في استقبال المُعَزّين.

رحم الله أمّ أبو وديع.❤️ pic.twitter.com/ExS2s457Pw — نيشان (@Neshan) February 29, 2020

وعلق وسوف لافتة في العزاء كتب عليها: “عذرا.. حفاظا على سلامة الجميع يرجى عدم التقبيل.. التوقيع: كورونا”.

وتوفيت والدة ​جورج وسوف، عن عمر ناهز 82 عاما، في يوم 21 فبراير/ شباط الماضي، بعد صراع طويل مع المرض.

الجدير بالذكر أن وسوف يبلغ من العمر 58 عاماً، وتعرض عام 2011 لجلطة دماغية اثر اهماله لتناول دواء الضغط الخاص به، وغاب فيها عن الوسط الفني مدة ثلاث سنوات، وكان في هذه المدة يتنقل في عدة دول عربية وأوروبية لتلقي العلاج وعلى إثرها أصيب بشلل نصفي في نصفه الأيسر. وكان أول ظهور له بعد الوعكة في برنامج خاص (قول يا ملك) على قناة الحياة والجديد مع الإعلامي نيشان ديرهاروتيونيان عام 2014 حيث كان بداية عودته إلى الساحة الفنية.