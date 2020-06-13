“شاهد” ابن سلمان يكايد أردوغان على طريقة “دار إفتاء السيسي” وهذا ما فعله بشارع سليمان القانوني في الرياض

عاد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لاستخدام أساليبه الصبيانية في مواجهة خصومه، وأقدم على خطوة هدف منها مكايدة تركيا وتسببت في سخرية واسعة منه نظرا لتفاهة فكره، كما وصفه ناشطون.

وعلى طريقة دار الإفتاء المصرية التي باتت تدار من قبل مخابرات السيسي وأصدرت فتوى قبل أيام بأن فتح القسطنطينية احتلال عثماني ثم تراجعت عنها، أزالت السلطات السعودية اسم السلطان سليمان القانوني من شارع في الرياض.

أمانة منطقة #الرياض تزيل اسم سليمان القانوني من أحد شوارع #الرياض .

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. pic.twitter.com/jfArebF8pa — أخبار السعودية – هام (@Newss_24) June 12, 2020

وبحسب وسائل إعلام سعودية فقد أزالت أمانة منطقة الرياض لافتة كتب عليها اسم السلطان العثماني “سليمان القانوني” من أحد شوارع العاصمة السعودية.

وأزالت أمانة الرياض اسم السلطان التركي دون أن توضح ما هو الاسم الجديد الذي اختارته لهذا الشارع كبديل للإسم المزال.

هذا ولم تعلن أمانة الرياض عن خطوتها تلك، لكن مدونين سعوديين في مواقع التواصل الاجتماعي، تداولوا صورا لعمال يقومون بإنزال اللافتة من عمود إنارة في الشارع.

وكانت دار الإفتاء المصرية أثارت غضب وسخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عندما هاجمت تركيا ورئيسها رجب طيب أردوغان، ووصفت الفتح الإسلامي لمدينة القسطنطينية (إسطنبول) في منشور على صفحتها بـ”فيسبوك”، بـ”الاحتلال العثماني” قبل أن تتراجع عن ذلك بعد تعرضها لوابل من الاستنكار.

وقالت دار الإفتاء في تدوينتها الجديدة إن الفتح العظيم “تم على يد السلطان العثماني الصوفي العظيم محمد الفاتح، أما أردوغان فلا صلة له بمحمد الفاتح”، وهو ما يثبت أن الغاية من منشورها عن الفتح العظيم، هو النيل فقط من القيادة التركية والرئيس أردوغان شخصيا.

وسليمان خان الأول بن سليم خان الأول، هو عاشر السلاطين العثمانيين وخليفة المسلمين الثمانون، وثاني من حمل لقب “أمير المؤمنين” من آل عثمان.

وبلغت الدولة الإسلامية في عهده أقصى اتساع لها حتى أصبحت أقوى دولة في العالم في ذلك الوقت، وهو صاحب أطول فترة حكم من 6 نوفمبر 1520م حتى وفاته في 7 سبتمبر سنة 1566م.