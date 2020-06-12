هل فعلاً تم اغتصاب المتحولة جنسياً مها المطيري في سجن الرجال؟! .. مسؤول كويتي يعلّق لأوّل مرّة

نفى تقرير للديوان الوطني لحقوق الإنسان في الكويت صحة ما يتداول عن تعرض بعض المتحولين جنسيا للاغتصاب والتحرش الجنسي بالسجن من قبل العاملين أو النزلاء .

وأشار وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الأحكام اللواء طلال معرفي إلى أن المدعين لهذه الحالات أنكروا ذلك خلال التحقيقات، إضافة إلى أن تلك الحالات تعد حالات خاصة يتم عزلها في عنابر مخصصة بعيدا عن الرجال والنساء وعددهم لا يصل إلى 20 حال.

وأضاف أنه تخصص لهم فترات استراحة في أوقات مختلفة عن كل أفراد السجن، فضلا عن وجود كاميرات مراقبة عددها 1400 كاميرا تعمل على مدار 24 ساعة مع وجود أفراد من المباحث، ومباحث المخدرات في كل العنابر ولم تسجل أي حالة اعتداء على أي منهم.

ويُشير التقرير إلى ما تم تداوله مؤخراً عن المواطنة الكويتية المتحولة جنسيًا مها المطيري التي زعمت تعرضها للاغتصاب والتحرش من قبل عناصر الشرطة بعد حبسها في سجن الرجال .

وأفرج عن “المطيري” قبل ايام حسبما أكدت محاميتها “شيخة سالمين”.