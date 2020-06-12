هذا ما حدث للشاب الأردني الذي طالب باغتصاب الفتيات الأردنيات بسبب ملابسهن!

اوقف مدعي عام عمان الجمعة شابا حرض على الاعتداء على الفتيات بسبب ملابسهن وتحديدا فتيات غرب العاصمة عمان وذلك عبر نشره مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي “تك توك “.

ووجه المدعي جنحة التحريض للشاب على التحرش بالفتيات والقيام بافعال تنافي الحياء العام والأداب العامة مقررا توقيفه اسبوعا على ذمة القضية في مركز إصلاح وتأهيل البلقاء.

وقال مصدر مقرب من التحقيق إن الموقوف يبلغ من العمر ١٩ عاما وهو مالك حساب على موقع التواصل الاجتماعي “تك توك” ولديه ١٠ الاف متابع، ونشر الفيديو على حسابه لرفع عدد متابعيه الى ١٦ الف متابع ومتابعه الا ان صاحب الحساب حاول حذف حسابه بعد تعرضه لردة فعل غاضبة على محتوى الفيديو لكنه لم ينجح بذلك حيث عمل صفحة اخرى باسم اخر على “تك توك”.

والاربعاء، القت وحدة الجرائم الالكترونية القبض علي الشاب الذي ظهر خلال الفيديو يحرض بالاعتداء على الفتيات ويدعو لاغتصابهنّ بسبب لباسهن الذي وصفه بـ”الفاضح” وسماح ذويهن لهن بالخروج بذلك إلى العلن.