“مستخسرين فينا المسحة”.. “شاهد” ماذا فعلت مصرية بسبب إهمال نظام السيسي بمرضى كورونا!

قررت سيدة مصرية ضاقت ذرعاً بإهمال نظام عبد الفتاح السيسي لمرضى فيروس كورونا في المحافظات المصرية، تخصيص منزلها لعلاج مصابي الفيروس، وذلك في ظل رفض المستشفيات استقبال المرضى والإهمال الطبي المتعمد لهم.

وقالت السيدة، في مقطع فيديو رصدته “وطن”: “شيروا الفيديو دة علشان وزارة الصحة المصرية تشوفوا، أنا ليا عشر أيام بكلمهم بس الواضح انهم مستخسرين فينا حتى المسحة مستخسرين فينا حتى يشوفنا عيانين ولا لا”.

وأضافت: “صممت بيتي عشان اعمل نصه لجمعية خيرية أو مستشفى خيري بدون مقابل، لما جت الكورونا اقترحت اني ادهولهم حق انتفاع طول العمر يعملوه حجر صحي وبعد كدة يحولوه مستشفى خيري احنا بنموت بقالنا 10 أيام”.

مقابلة المأساة بالكرم.. لم تجد سريرا لها بالمستشفى فقررت أن تهب منزلها لعزل المصابين بفيروس #كورونا من أهل قريتها في #مصر pic.twitter.com/HUmBelgGZR — قناة الجزيرة (@AJArabic) June 11, 2020

وناشدت السيدة المصرية وزيرة الصحة بإرسال أطباء للمنازل لعلاج المصابين الذين لم يتمكنوا من الذهاب للمستشفيات والتأكد من اتباعهم الإجراءات الصحيحة في العلاج.

رواد مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلوا مع نداء السيدة، مؤكدين أن نظام السيسي سيعمل على هدم المنزل كما فعل بالمساجد، مؤكدين أن وزارة الصحة المصرية تتعمد إهمال المرضى بفيروس كورونا.

هيطلع السيسي يهدم البيت عشان مقياس البناء، ماهو جوامع و هدمها؟! — قيامة أمة (@amarabaghdad) June 11, 2020

مصر ام الدكاترة والعلماء والمهندسين يعملووووو فيها كده طب ليه يابلحه. — Rakan al.Olayan (@lovatic39011167) June 11, 2020

حسبنا الله ونعم الوكيل — عبدالله يحيى (@abdullahkebsi20) June 11, 2020

ان لله عباد اختصهم لقضاء حوائج الناس — Aref Ramadhan (@RamadhanAref) June 11, 2020

وقصور السيسي لمين ؟؟

عليه وعلى كل من دعمه من الله ما يستحق — عثماني حر (@ZMq4ollwb7JLxdC) June 11, 2020

وحسب آخر إحصائية، أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، الخميس، تسجيل 402 حالة شفاء من فيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 10 آلاف و691 حالة، فيما تم تسجيل 1442 إصابة جديدة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية، خالد مجاهد، إنه تم تسجيل الحالات الجديدة بوباء “كوفيد-19” ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تجريها الوزارة، وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى 35 حالة وفاة جديدة.

وأضاف أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس، متواجدة بمستشفيات العزل والحجر الصحي وتخضع للرعاية الطبية، وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

كما نوه إلى أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي “القاهرة والجيزة والقليوبية”، بينما سجلت محافظات “البحر الأحمر ومطروح وجنوب سيناء” أقل معدلات إصابات بالفيروس.