“شاهد” لحظة دهس نائب رئيس البعثة الأمريكية على جسر جابر في الكويت .. وهذا مصيره

تداول ناشطون بمواقع التواصل الاجتماعيّ فيديو على نطاق واسع لحادث دهس نائب رئيس البعثة الأمريكية “لاري ميموت” في الكويت.

وأوضحت صحيفة “ألراي” الكويتية، أنّ حادث الدهس الذي تعرض له الديبلوماسي الأميركي خلال قيادته دراجة نارية على جسر جابر يعود إلى تاريخ قديم، ولم يؤثر على صحته.

سيارة مسرعة تصطدم براعي سيكل على جسر جابر ثم يكمل قائدها القيادة كأن شيئا لم يكن ! pic.twitter.com/saHQGfmlQT — حديث الكويت (@TalkofKuw) June 10, 2020

من جهتها، أعربت السفارة الأمريكية لدى الكويت عن تقديرها للرسائل التي تلقتها للاطمئنان على صحة وسلامة “ميموت” بعد إصابته في تصادم على جسر الشيخ جابر وسرعة استجابة رجال الشرطة والإسعاف في التعامل مع الحادث.

وذكرت السفارة الأمريكية في بيان أن الحادثة تعود إلى تاريخ 22 أبريل الفائت أثناء قيادة نائب رئيس البعثة لاري ميموت دراجته النارية على جسر الشيخ جابر لتصطدم به، عن طريق الخطأ، سيارة عابرة من جهة اليسار.

وأضافت أن السائق ومجموعة من سائقي السيارات الآخرين قاموا بالتوقف للتحقق من حالة “ميموت”، واتصلوا على الإسعاف وظلوا ملازمين له حتى وصول المساعدة، وتم نقله حينها إلى المستشفى، حيث تلقى العلاج وتم تسريحه وباشر عمله في اليوم التالي بعد عمل الفحوصات اللازمة.

وعبر “ميموت” عن بالغ تقديره للتجاوب السريع الذي تلقاه من الشرطة الكويتية، وطاقم الإسعاف والرعاية الممتازة من الطاقم الطبي، لافتاً إلى أنه يواصل أداء مهامه كاملة وبطريقه للتماثل للشفاء التام.