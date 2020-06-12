“شاهد” السعودية أروى عمر تثبت بالفيديو أنها أمهر من هند القحطاني بالرقص الساخن!

أثارت السعودية أروى عمر الجدل بعد ظهورها بمقطع فيديو وهي ترقص لِتُناقض كلامها ضد الناشطة السعودية الأخرى هند القحطاني.

"أروى عمر" تُثير الجدل بعد ظهورها بمقطع وهي ترقص لِتُناقض كلامها ضد هند القحطاني!😥 pic.twitter.com/SSPfiuvPY8 — We Heard Rumors (@whrumor) June 11, 2020

كانت حرب كلامية شعواء اشتعلت بين السعودية أروى عمر ومواطنتها الناشطة هند القحطاني، وصلت إلى حد تبادل الشتائم بألفاظ إباحية.

بدأت “الحرب” التي رصدتها “وطن” حين نشرت هند القحطاني فيديو تتحدث فيه عن شهرتها في السعودية، وكيف كانت السبب في انتشار أغنية “اللي باعنا خسر دلعنا” للفنان اللبناني راغب علامة.

الفيديو الذي نشرته هند القحطاني استفز أروى عمر، فشنت هجوماً غير مسبوق على القحطاني بأكثر من مقطع فيديو.

وظهرت أروى عُمر بالفيديو الأول تتحدث عن فيديو هند القحطاني الذي تحدثت به عن شهرتها، وقالت: “مشهورة بالتعري، وكل هاذا اللي تسويه عشان تقهر أهلها وزوجها”.

وأضافت أروى عمر باللهجة السعودية: “إذا انتي تبغي تتعرين، إنتي حرة ربك يحاسبك، لكن ليش تخلي بنتك تتعرى، يمكن بكرة تكبر وعقلها ييجي في راسها وماتبغى تتعرى زيك”.

واستمرت أروى عمر بهجومها اللاذع على هند القحطاني: “كلنا عنا ملايين المُتابعين، إعلان سويتيه يعني شوفوا صدري، طالع من هنا، وطالع من هنا”.

ولم تكتف أروى عُمر بذلك، بل عايرت هند القحطاني بعُمرها قائلة: “معاها ولد لو تزوج يخلف وتصير جدة، خافي الله يامسلمة وتمنى حسن الختام، معاها ولد وبنت قدنا، لو انا تزوجت ولدها أحمل منه”.!

وشن جمهور هند القحطاني هجوماً على أروى عُمر، وذكروها بفيديوهاتها الراقصة أيضاً، ما استفزها لتخرج بفيديو جديد، أكدت فيه أنها لا تخجل من رقصها، لأنها كانت بملابس مُحتمشة.

وقالت أروى عُمر : “إيوة رقصت، لكني متسترة، ما خرجت صدري، ولا خرجت فخودي، وماخرجت قعوري عشان أترقص”، في إشارة منها إلى ما تفعله هند القحطاني.