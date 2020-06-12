حزن واسع في سلطنة عمان بعد إدخال مُحارب فيروس كورونا إلى العناية المركزة إثر إصابته

عمّت مواقع التواصل الاجتماعي في سلطنة عمان حالة من الحُزن بعد الإعلان عن إصابة طبيب عُماني بارز من محاربي فيروس كورونا بهذا المرض.

ووفق ما نشر ناشطون عُمانيون، فإنّ الطبيب أنس الكمياني يرقد في العناية المركزة بالمستشفى السلطاني، بسبب إصابته بفيروس كورونا، مشيرين إلى أنّه كان في الخطوط الأمامية لمواجهة المرض.

وعبّر النشطاء عن حزنهم لإصابة الطبيب “الكمياني” بالفيروس، داعين له بالشفاء العاجل .

ونستعرض معكم أبرز التغريدات التي تحدّث أصحابها عن إصابة الطبيب “الكمياني” بكورونا.

أرجو توحيد الدعاء لولد عمي الدكتور انس الكمياني والذي يرقد ف العناية المركزة بسبب إصابته مرض الCOVID-19 والذي كان من الخطوط الأمامية لمواجهة المرض

لا تنسوه من دعواتكم الطيبة🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻 pic.twitter.com/GGdjPq198r — Jihad AlKamyani (@JihadAlkamyani) June 12, 2020

الجيش الأبيض جنود مجهولين لا خيار لهم إلا مواجهة الوباء وخطر العدوى، للكوادر الطبية قصص إنسانية لا يخبرون مرضاهم بها ..



ويشاء القدر أن يصاب الطبيب الخلوق د.أنس الكمياني @Anas_alkamyani

بـ #فيروس_كورونا ويرقد حالياً في العناية المركزة بـ @royalhospital_



فضلاً ادعوا له بالشفاء pic.twitter.com/RuczAMVRmA — د.رقيه الظاهري 🇴🇲 (@DhahriDr) June 12, 2020

كان يقدم العلاج ويساعد المرضى على تخطي مرضهم و شاء القدر أن يصاب هو



الطبيب الخلوق د.أنس الكمياني يرقد في المستشفى السلطاني والسبب أنتقال العدوه له بـــ #فيروس_كورونا حالياً في العناية .



فضلاً ادعوا له بالشفاء. pic.twitter.com/PKtF4uyrtI — هشام الخروصي (@56hisakr) June 12, 2020

دعواتكم للدكتور #أنس_الكمياني الذي يرقد حالياً في العناية المركزة بعد اصابته بفيروس #كوفيد .. قلوبنا كلها تتضرع الى المولى سبحانه و تعالى ان يشفيه و يعافيه و يرجعه إلى عائلته سالماً غانماً بإذن الله. pic.twitter.com/DpDGWEtHck — Hani Al-Qadhi (@HaniQadhi) June 12, 2020

مؤسف أن يطال #كوفيد_19 خطوط الدفاع الأولى …

دكتور أنس الكمياني من الأطباء الذين حاورتهم في برنامج عن بعد خلال شهر رمضان الماضي وكان حريصا على تقديم معلومات قيِّمة للمشاهد ..ندعو الله تعالى أن يمن عليه بالشفاء العاجل وأن يسلم الجميع وتزاح عنا هذه الأزمة التي سيطرت على حياتنا . https://t.co/TNQvMlXPPD — سها الرقيشية (@SuhaAlruqaishi) June 12, 2020

نسأل الله أن يلطف بأحبتنا في خط الدفاع الأول لمواجهة الوباء، اللهم ارحمهم واحمهم واحفظهم بعين رعايتك، اللهم ارجعهم لأهلهم سالمين غانمين.#أنس_الكمياني #عمان_تواجه_كورونا@OmaniMOH @OmanVSCovid19 pic.twitter.com/U2EuStbzq0 — ‏ابن دارس (@dares67) June 12, 2020

خط دفاعنا الأول يضحونا بأنفسهم من أجل الوطن، ولمواجهة هذه الوباء فهو الخير الوحيد لديهم..

الدكتور أنس الكمياني يصاب بفايروس كورونا وهو يرقد حاليا بالعناية المركزي.🙏🏻

الحذر❗️

فتح بعض الأنشطة التجارية لا يعني بأن الفيروس انتهى..

يتبع..🔰 pic.twitter.com/YzY3CvLfje — هاجر مراد البلوشية (@hajarbloshi) June 12, 2020

في كافة المعارك يتراجع الجرحى إلى الصفوف الخلفية لتلقي العلاج

وفي الحرب مع كورونا فإن قادتنا بدلوا قواعد الاشتباك فسطروا أروع أمثلة البقاء مع العدو في نفس الخندق حتى النصر أو النصر

والطبيب أنس الكمياني أحد جنرالاتنا الذين عشقوا رائحة الخنادق وهو الآن في المستشفى ينزف مارش النصر. pic.twitter.com/PXwhUJME3y — حمود السيابي (@AlsiyabiHamood) June 12, 2020

وأعلنت وزارة الصحة العمانية الجمعة عن تسجيل (1117) حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا (كوفيد١٩)، منها (470) حالة لعمانيين، (647) حالة لغير عمانيين.