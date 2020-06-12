الطبيب أنس الكمياني
الطبيب أنس الكمياني
حياتنا

حزن واسع في سلطنة عمان بعد إدخال مُحارب فيروس كورونا إلى العناية المركزة إثر إصابته

كتب وطن
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عمّت مواقع التواصل الاجتماعي في حالة من الحُزن بعد الإعلان عن إصابة طبيب عُماني بارز من محاربي فيروس بهذا المرض.

ووفق ما نشر ناشطون عُمانيون، فإنّ الطبيب أنس الكمياني يرقد في العناية المركزة بالمستشفى السلطاني، بسبب إصابته بفيروس كورونا، مشيرين إلى أنّه كان في لمواجهة المرض.

وعبّر النشطاء عن حزنهم لإصابة الطبيب “الكمياني” بالفيروس، داعين له بالشفاء العاجل .

ونستعرض معكم أبرز التغريدات التي تحدّث أصحابها عن إصابة الطبيب “الكمياني” بكورونا.

وأعلنت وزارة الصحة العمانية الجمعة عن تسجيل (1117) حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا (كوفيد١٩)، منها (470) حالة لعمانيين، (647) حالة لغير عمانيين.

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