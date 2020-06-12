ضاحي خلفان
ضاحي خلفان
الهدهد

“حارس بارات دبي” يخوض في عرض غادة عويس ومغرّدون يلقنوه درساً: “تافه ووضيع يتمرجل على امرأة”

كتب وطن
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انضم نائب قائد شرطة دبي إلى الحملة الإماراتية – السعودية للتشهير والخوض بأعراض مذيعات قناة الجزيرة القطرية، خاصةً المذيعة اللبنانية البارزة .

ونشر “حارس بارات دبي” كما يُطلق عليه نشطاء مواقع التواصل صورةً لغادة عويس، وعلّق عليها ساخراً: “ساحرة”.

ونشر الإماراتي – السعودي صوراً مفبركة لـ”عويس” بأحد أحواض السباحة، وتمّ شتمها هي وزميلتها الأردنية بلا خجل واتهامهما بالدخول في علاقات مشبوهة لزيادة رواتبهن.

وفي هذا السياق، أكد الأكاديمي المتخصص في العلوم الإنسانية الرقمية “مارك أوين جونز” أن الحملة منظمة ومعدة مسبقاً، ومما يدلل على ذلك، حجم ما تم تداوله من تغريدات حول تلك الصور المفبركة لـ”عويس” عل هاشتاغ “مزرعة حمد بن ثامر”، تجاوزت 25 ألف تغريدة وإعادة تغريدات، وكلها منشورة خلال 24 ساعة.

وكتب “خلفان” تغريدةً ثانيةً قال فيها: “احيانا البعض يوظف مذيعات يزيغن”. في إشارةٍ منه الى تلك المزاعم والإتهامات التي نشرها ذباب ابوظبي والرياض عن “عويس”

ورداً على خوض “حارس بارات دبي” في عرض غادة عويس، أبدى مغرّدون تضامنهم معها، ولقّنوا “خلفان” درساً في الأخلاق ، ووصفوه بالوضيع الذي أصبح يغرّد كما الإماراتي البذيء حمد المزروعي.

وفي الأيام الأخيرة، بدأ الذباب الإلكتروني الموّجة من السلطات السعودية والإماراتية بشنّ حملة ممنهجة تستهدف مذيعي قناة الجزيرة القطرية، وبدأوها بتشويه سمعة المذيعتين اللبنانية غادة عويس والأردنية علا الفارس.

والملاحظ، أنّ إدارة “تويتر” لم تتخذ أي إجراءات لوقف الحملة التي تطعن في عرض مذيعات عربيات.

ويُتهم موقع “تويتر” بالتواطؤ في هذه الجريمة وغيرها، حيث طالب مغردون خليجيون وعرب بنقل مكتب الشركة من دبي الى مكان آخر، نظراً لاستخدامه من قبل السلطات الإماراتية في إبقاء تلك الحملات القذرة ضد من تعتبرهم معارضيها، في مقابل حذف وسوم وإغلاق حسابات هؤلاء.

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