“حارس بارات دبي” يخوض في عرض غادة عويس ومغرّدون يلقنوه درساً: “تافه ووضيع يتمرجل على امرأة”

انضم نائب قائد شرطة دبي ضاحي خلفان إلى الحملة الإماراتية – السعودية للتشهير والخوض بأعراض مذيعات قناة الجزيرة القطرية، خاصةً المذيعة اللبنانية البارزة غادة عويس .

ونشر “حارس بارات دبي” كما يُطلق عليه نشطاء مواقع التواصل صورةً لغادة عويس، وعلّق عليها ساخراً: “ساحرة”.

ونشر الذباب الإلكتروني الإماراتي – السعودي صوراً مفبركة لـ”عويس” بأحد أحواض السباحة، وتمّ شتمها هي وزميلتها الأردنية علا الفارس بلا خجل واتهامهما بالدخول في علاقات مشبوهة لزيادة رواتبهن.

وفي هذا السياق، أكد الأكاديمي المتخصص في العلوم الإنسانية الرقمية “مارك أوين جونز” أن الحملة منظمة ومعدة مسبقاً، ومما يدلل على ذلك، حجم ما تم تداوله من تغريدات حول تلك الصور المفبركة لـ”عويس” عل هاشتاغ “مزرعة حمد بن ثامر”، تجاوزت 25 ألف تغريدة وإعادة تغريدات، وكلها منشورة خلال 24 ساعة.

وكتب “خلفان” تغريدةً ثانيةً قال فيها: “احيانا البعض يوظف مذيعات يزيغن”. في إشارةٍ منه الى تلك المزاعم والإتهامات التي نشرها ذباب ابوظبي والرياض عن “عويس”

احيانا البعض يوظف مذياعات يزيغن. 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) June 12, 2020

ورداً على خوض “حارس بارات دبي” في عرض غادة عويس، أبدى مغرّدون تضامنهم معها، ولقّنوا “خلفان” درساً في الأخلاق ، ووصفوه بالوضيع الذي أصبح يغرّد كما الإماراتي البذيء حمد المزروعي.

هذه أمراءه نوخت أكبر شنب فيكم. — Abu Ali (@AbuAli89267075) June 12, 2020

بديت تنزلق الى مستوى خوياك حمد المزروعي — عبد الودود هزاع الشميري (@AlOvVngwjaYtzOB) June 12, 2020

للأسف أصبحت وضيع بكل ما تعنيه الكلمة من معنى — العقاب حتماً (@ALbaradonii_) June 12, 2020

يعلم الله كيف حالتك ياضاحي حتى أصبحت تغرد بهذا المستوى من التفاهه اضرب لك ابر 💉 مهدئات 🤣😂😂😂 — ابو امير الانسي MK19 (@kmkmm2020) June 12, 2020

تخيلوا مستوى التفاهة اللي وصل إلها مسؤول في دولة تدعي أنها دولة متحضرة وقوية ومثال يحتذى … — Ahmad (@Ahmad_D612) June 12, 2020

وفي الأيام الأخيرة، بدأ الذباب الإلكتروني الموّجة من السلطات السعودية والإماراتية بشنّ حملة ممنهجة تستهدف مذيعي قناة الجزيرة القطرية، وبدأوها بتشويه سمعة المذيعتين اللبنانية غادة عويس والأردنية علا الفارس.

والملاحظ، أنّ إدارة “تويتر” لم تتخذ أي إجراءات لوقف الحملة التي تطعن في عرض مذيعات عربيات.

ويُتهم موقع “تويتر” بالتواطؤ في هذه الجريمة وغيرها، حيث طالب مغردون خليجيون وعرب بنقل مكتب الشركة من دبي الى مكان آخر، نظراً لاستخدامه من قبل السلطات الإماراتية في إبقاء تلك الحملات القذرة ضد من تعتبرهم معارضيها، في مقابل حذف وسوم وإغلاق حسابات هؤلاء.