“إصابة نصف سكان إحدى القرى العمانية بفيروس كورونا” .. وزارة الصحة تكشف الحقيقة
نفت وزارة الصحة في سلطنة عمان صحة ما يتم تداوله على لسان الوزير الدكتور أحمد السعيدي حول إصابة نصف سكان إحدى القرى العمانية بفيروس كورونا .
وأهابت وزارة الصحة بالجميع تحري المصداقية قبل النشر.
وحذّرت الوزارة في تغريدةٍ بحسابها الرسميّ في تويتر من أنها سوف تتخذ كافة الاجراءات القانونية حول هذا الموضوع.
جاء ذلك بعد نشر إشاعة عبر تطبيق واتس آب تتحدث عن إصابة نصف سكان إحدى القرى العمانية بفيروس كورونا.
وأعلنت وزارة الصحة العمانية الجمعة عن تسجيل (1117) حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا (كوفيد١٩)، منها (470) حالة لعمانيين، (647) حالة لغير عمانيين.