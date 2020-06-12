سلطنة عمان تسجل اصابات جديدة بفيروس كورونا
سلطنة عمان تسجل اصابات جديدة بفيروس كورونا
الهدهد

“إصابة نصف سكان إحدى القرى العمانية بفيروس كورونا” .. وزارة الصحة تكشف الحقيقة

كتب وطن
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نفت وزارة الصحة في صحة ما يتم تداوله على لسان الوزير الدكتور أحمد السعيدي حول إصابة نصف سكان إحدى القرى العمانية بفيروس .

وأهابت وزارة الصحة بالجميع تحري المصداقية قبل النشر.

وحذّرت الوزارة في تغريدةٍ بحسابها الرسميّ في تويتر من أنها سوف تتخذ كافة الاجراءات القانونية حول هذا الموضوع.

جاء ذلك بعد نشر إشاعة عبر تطبيق واتس آب تتحدث عن إصابة نصف سكان إحدى القرى العمانية بفيروس كورونا.

وأعلنت وزارة الصحة العمانية الجمعة عن تسجيل (1117) حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا (كوفيد١٩)، منها (470) حالة لعمانيين، (647) حالة لغير عمانيين.

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