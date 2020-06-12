“إصابة نصف سكان إحدى القرى العمانية بفيروس كورونا” .. وزارة الصحة تكشف الحقيقة

نفت وزارة الصحة في سلطنة عمان صحة ما يتم تداوله على لسان الوزير الدكتور أحمد السعيدي حول إصابة نصف سكان إحدى القرى العمانية بفيروس كورونا .

وأهابت وزارة الصحة بالجميع تحري المصداقية قبل النشر.

وحذّرت الوزارة في تغريدةٍ بحسابها الرسميّ في تويتر من أنها سوف تتخذ كافة الاجراءات القانونية حول هذا الموضوع.

جاء ذلك بعد نشر إشاعة عبر تطبيق واتس آب تتحدث عن إصابة نصف سكان إحدى القرى العمانية بفيروس كورونا.

لا صحة لما يتم تداوله على لسان معالي الدكتور #وزير_الصحة حول إصابة نصف سكان إحدى القرى العمانية بفيروس #كوفيد١٩، وتهيب #وزارة_الصحة بالجميع تحري المصداقية قبل النشر، وسوف تتخذ الوزارة كافة الاجراءات القانونية حول هذا الموضوع.#عُمان #عمان_تواجه_كورونا pic.twitter.com/KiK2YKOW51 — وزارة الصحة – عُمان (@OmaniMOH) June 12, 2020

وأعلنت وزارة الصحة العمانية الجمعة عن تسجيل (1117) حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا (كوفيد١٩)، منها (470) حالة لعمانيين، (647) حالة لغير عمانيين.