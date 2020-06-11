“هذه ليست بلدكم بل المحافظة الـ19 للمرحوم صدام”.. “شاهد” مصرية “قليلة أدب” تتطاول على أمير الكويت وصفاء الهاشم

تداول ناشطون كويتيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو أثار موجة غضب واسعة، لمصرية تطاول فيه على أمير الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح، وتشكك في انوثة النائب صفاء الهاشم عضو مجلس الامة الكويتي.

وقالت المصرية بالفيديو المتداول الذي نشره الكويتيون ضمن هاشتاج #كلمه_مقيم_لامير_دوله_الكويت، والذي رصدته “وطن”: “أولاً هذه ليست بلدكم، بل هي المحافظة الـ19 للمرحوم صدام حسين، ولدولة العراق، هل تعلمين مامعنى عراق؟ ليس كيو إيت”.

واستمرت المصرية في مهاجمة الشعب الكويتي قائلة إن نصفهم “بدون”، وتابعت: “أقل جزمة مصري أشرف منك ومن الكويت برئيسها الكويت وأميرها، وحكومتها يا زبالة”.

#كلمه_مقيم_لامير_دوله_الكويت مهما اطلعونا هاشتاقات مهما تسوون

خلاص مالكم مكان بينا كافي رفعتوا دعوه قضائيه على الكويت كافي رقاصاتكم يسبوونا كافي اعلامكم يطعن في تاريخنا #كلمة_مقيم_لامير_دولة_الكويت هذول لو تسوي وياهم خير تلقه شر مو الكل البعض pic.twitter.com/2xo7cmnABT — عبدالرحمن الهدلاني (@shx_778) June 10, 2020

ثم وصفت المصرية صفاء الهاشمي بـ”المخنث”، وقالت موجهة حديثها لريم الشمري: “إنتي والمخنث اللي اسمه صفاء الهاشمي، جزمة المصريين أفضل منكم، وصفاء أصلها فلسطيني، ليست من البدون مثلك، وكلكم حثالة في النهاية، وساخة المنطقة، أنتم تجلسون في بلد ليست لكم، أنتم محتلين، زبالة”.

وادعت المصرية أن دولة الكويت ليست دولة، بل شركة إنجليزية صهيونية، وأنها أصل الصهاينة بحسب تعبيرها.

وكان بعض المقيمين في الكويت قد أطلقوا هاشتاج #كلمه_مقيم_لامير_دوله_الكويت، ليُوجهوا رسائل محبة إلى أمير الكويت، لكن بعض المواطنين الكويتيين أصروا على فضح حقد بعض المقيمين خاصة الجالية المصرية عبر الهاشتاج، والتي تأججت الأزمة معهم بعد فيديو المدونة الكويتية ريم الشمري التي طالبت بطرد المصريين من الكويت، واصفة إياهم بالمأجورين والمخدومين لهم.

وكانت وزارة البلدية الكويتية قد قررت وقف تعيين المقيمين الأجانب في الكويت وتخفيض أعداد الإداريين منهم خلال المرحلة المقبلة، والعمل على توظيف كوادر وطنية في الوظائف الإدارية، تنفيذاً لسياسة الإحلال التي أقرتها الحكومة الكويتية.

وعلّقت صفاء الهاشم على هذه التفنيشات في تغريدة لها عبر تويتر قائلة: “تحية كبيرة إلى معالى وزير البلدية، بوقف تعيين الوافدين فى الوزارة وتخفيض أعداد الموظفين الحاليين منهم”.

تحية كبيرة إلى معالى وزير البلدية

بوقف تعيين الوافدين فى الوزارة وتخفيض أعداد الموظفين الحاليين منهم!!

وسأكون متابعا شرساً لتنفيذ هذا القرار علشان مايكون فقط ردة فعل تزول بانتهاء "نعمة كورونا" اللى كشفت صحة كلامي على مدى سنوات عن مدى تغلغل الوافدين وفسادهم الإدارى فى أجهزة الدولة — safa Alhashem (@safaalhashem) May 16, 2020

وتابعت: “وسأكون متابعا شرساً لتنفيذ هذا القرار علشان مايكون فقط ردة فعل تزول بانتهاء “نعمة كورونا” اللى كشفت صحة كلامي على مدى سنوات عن مدى تغلغل الوافدين وفسادهم الإدارى فى أجهزة الدولة”.

الجدير بالذكر أن أعمال الشغب التي قام بها مصريون مخالفون لقانون الإقامة بأحد مراكز الإيواء الكويتية للمطالبة بإجلائهم لبلادهم، هي التي أشعلت فتيل الأزمة الأول بين الشعبين، والذي لم ينطفئ حتى الآن.