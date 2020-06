لبنانيون وأتراك يمسحون الأرض بالإعلامي اللبناني “نيشان” بعد سبّه أردوغان بكلمات نابية على الهواء

#شاهد | الاعلامي الأرمني نيشان يصف اردوغان ب"العثماني الخبيث" !!



Ermeni gazeteci Nishan Erdoğan'ı "kötü niyetli bir Osmanlı" olarak tanımlıyor !!@trpresidency @rterdogan_ar @RTErdogan



This is his account@Neshan #نيشان_الخبيث pic.twitter.com/FbvijJT90X