لبنانيون وأتراك يمسحون الأرض بالإعلامي اللبناني “نيشان” بعد سبّه أردوغان بكلمات نابية على الهواء

تلقى الإعلامي اللبناني “نيشان” ردوداً لاذعة، بعد تطاوله على الرئيس التركي رجب طيب اردوغان وشتمه الأتراك على الهواء مباشرة .
ووصف نيشان أردوغان بـِ”العثماني الخبيث”، خلال لقاء أجراه مع رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب، على قناة “الجديد”.
وخلال قراءته لرسائل ترد إلى البرنامج على الهواء، انفعل “نيشان” بشدة لوصفه بـ”القط اللاجئ” من قبل أحد المتابعين، في إشارة إلى أصوله الأرمنية.
وعلق: “ابن مليون خبيث، أردوغان والنظام والعثمانيين، والأتراك”.
وتابع: “إذا إنت بتعتبرني لاجئ، أنا لبناني أكثر منك ومش راح أبرر.. يا ابن الحرام أنا إلي في لبنان أكثر منك”.
وفي ردود الأفعال على إساءة نيشان وتطاوله على اردوغان، قال الكاتب الصحفي التركي حمزة تيكن: “الإعلامي اللبناني الأرمني نيشان مضغوط من أردوغان ونجاحه بقيادة تركيا نحو مصافي الدول الكبرى بالعالم وكل ما وجده هذا “الإعلامي” ليرد على أردوغان أن يقول قبل قليل “أردوغان عثماني خبيث”.. تصريح قوي سيؤدي لانهيار أردوغان وتركيا إذا حجمكم كلام.. فتكلموا نحن ماضون بنهضتنا”.
وتساءل “تيكن” في تغريدةٍ ثانية: “هل سنسمع ردا من مفتي لبنان الشيخ عبد اللطيف دريان على “نيشان” الذي أساء (وليس من باب سياسي) أساء لشعب مسلم صديق للشعب اللبناني؟ المدعو “نيشان” لم يعارض أردوغان سياسيا، بل شتم كل الشعب التركي المسلم وعلى الهواء مباشرة.. مفتي لبنان مطالب بإصدار تعليق على هذا الهجوم الحقير”.
من جانبه، قال المغرد التركي (آكار هاكان): “نيشان لاجئ أرمني حاقد على تركيا والدولة العثمانية أجدادك من قاموا بتمرد بدعم روسي وأحرقوا الأطفال بالزيت المغلي في الأناضول صدعتوا رؤوسنا بكذبة الإبادة لماذا تتهربون من دعوة تركيا لفتح الأرشيف وفضح كذبتكم لأنكم تريدون المتاجرة كان من حسن حظ تركياأن تخلصت من أمثالك”
أما الناشط السياسي التركي (محمد اردوغان) فرد على نيشان بقوله: “قالوا نيشان فبحثت لأعرفه وأعرف سبب شهرته فوجدته أرمينيا مسيحيا لا عالما ولا سياسيا محنكا ولا بطلا أولمبيا كل مافي الأمر مقدم برامج الهشتك بشتك فعلمت أن الحقد يسكن النفوس الناقصة ولا يتطاول على الأسياد الا الأوغاد يا نيشان،أغاظتك الدولةالعثمانية؟ ستغيضك تركياالحالية أكثر كن مستعدا”.
وتوالت من النشطاء تغريدات عبروا فيها عن سخطهم من إساءة “نيشان” لأردوغان وشعبه.
من يسب سيد الأمة العربية الاسلاميــة لا أراه الا كلب اشتد عليه السعار….