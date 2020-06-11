لبنانيون وأتراك يمسحون الأرض بالإعلامي اللبناني “نيشان” بعد سبّه أردوغان بكلمات نابية على الهواء

تلقى الإعلامي اللبناني “نيشان” ردوداً لاذعة، بعد تطاوله على الرئيس التركي رجب طيب اردوغان وشتمه الأتراك على الهواء مباشرة .

ووصف نيشان أردوغان بـِ”العثماني الخبيث”، خلال لقاء أجراه مع رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب، على قناة “الجديد”.

وخلال قراءته لرسائل ترد إلى البرنامج على الهواء، انفعل “نيشان” بشدة لوصفه بـ”القط اللاجئ” من قبل أحد المتابعين، في إشارة إلى أصوله الأرمنية.

وعلق: “ابن مليون خبيث، أردوغان والنظام والعثمانيين، والأتراك”.

وتابع: “إذا إنت بتعتبرني لاجئ، أنا لبناني أكثر منك ومش راح أبرر.. يا ابن الحرام أنا إلي في لبنان أكثر منك”.

وفي ردود الأفعال على إساءة نيشان وتطاوله على اردوغان، قال الكاتب الصحفي التركي حمزة تيكن: “الإعلامي اللبناني الأرمني نيشان مضغوط من أردوغان ونجاحه بقيادة تركيا نحو مصافي الدول الكبرى بالعالم وكل ما وجده هذا “الإعلامي” ليرد على أردوغان أن يقول قبل قليل “أردوغان عثماني خبيث”.. تصريح قوي سيؤدي لانهيار أردوغان وتركيا إذا حجمكم كلام.. فتكلموا نحن ماضون بنهضتنا”.

"الإعلامي" اللبناني الأرمني نيشان @Neshan مضغوط من أردوغان ونجاحه بقيادة تركيا نحو مصافي الدول الكبرى بالعالم

وكل ما وجده هذا "الإعلامي" ليرد على أردوغان أن يقول قبل قليل "أردوغان عثماني خبيث".. تصريح قوي سيؤدي لانهيار أردوغان وتركيا

إذا حجمكم كلام.. فتكلموا

نحن ماضون بنهضتنا — Hamza Tekin (@Hamza_tekin2023) June 10, 2020

وتساءل “تيكن” في تغريدةٍ ثانية: “هل سنسمع ردا من مفتي لبنان الشيخ عبد اللطيف دريان على “نيشان” الذي أساء (وليس من باب سياسي) أساء لشعب مسلم صديق للشعب اللبناني؟ المدعو “نيشان” لم يعارض أردوغان سياسيا، بل شتم كل الشعب التركي المسلم وعلى الهواء مباشرة.. مفتي لبنان مطالب بإصدار تعليق على هذا الهجوم الحقير”.

هل سنسمع ردا من مفتي لبنان الشيخ عبد اللطيف دريان على "نيشان" الذي أساء (وليس من باب سياسي) أساء لشعب مسلم صديق للشعب اللبناني؟

المدعو "نيشان" لم يعارض أردوغان سياسيا، بل شتم كل الشعب التركي المسلم وعلى الهواء مباشرة.. مفتي لبنان مطالب بإصدار تعليق على هذا الهجوم الحقير. — Hamza Tekin (@Hamza_tekin2023) June 10, 2020

من جانبه، قال المغرد التركي (آكار هاكان): “نيشان لاجئ أرمني حاقد على تركيا والدولة العثمانية أجدادك من قاموا بتمرد بدعم روسي وأحرقوا الأطفال بالزيت المغلي في الأناضول صدعتوا رؤوسنا بكذبة الإبادة لماذا تتهربون من دعوة تركيا لفتح الأرشيف وفضح كذبتكم لأنكم تريدون المتاجرة كان من حسن حظ تركياأن تخلصت من أمثالك”

نيشان لاجئ أرمني حاقد على تركيا والدولة العثمانية

أجدادك من قاموا بتمرد بدعم روسي وأحرقوا الأطفال بالزيت المغلي في الأناضول

صدعتوا رؤوسنا بكذبة الإبادة لماذا تتهربون من دعوة تركيا لفتح الأرشيف وفضح كذبتكم لأنكم تريدون المتاجرة

كان من حسن حظ تركياأن تخلصت من أمثالك#أنا_هيك — AKAR HAKAN 🇹🇷 آكار هاكان (@akarh90) June 10, 2020

أما الناشط السياسي التركي (محمد اردوغان) فرد على نيشان بقوله: “قالوا نيشان فبحثت لأعرفه وأعرف سبب شهرته فوجدته أرمينيا مسيحيا لا عالما ولا سياسيا محنكا ولا بطلا أولمبيا كل مافي الأمر مقدم برامج الهشتك بشتك فعلمت أن الحقد يسكن النفوس الناقصة ولا يتطاول على الأسياد الا الأوغاد يا نيشان،أغاظتك الدولةالعثمانية؟ ستغيضك تركياالحالية أكثر كن مستعدا”.

قالوا نيشان

فبحثت لأعرفه وأعرف سبب شهرته

فوجدته أرمينيا مسيحيا

لا عالما

ولا سياسيا محنكا

ولا بطلا أولمبيا

كل مافي الأمر مقدم برامج الهشتك بشتك

فعلمت أن الحقد يسكن النفوس الناقصة

ولا يتطاول على الأسياد الا الأوغاد

يا نيشان،أغاظتك الدولةالعثمانية؟

ستغيضك تركياالحاليةأكثر

كن مستعدا. — Muhammet Erdoğan – محمد أردوغان 🇹🇷 (@Muhamed_Erdogan) June 11, 2020

وتوالت من النشطاء تغريدات عبروا فيها عن سخطهم من إساءة “نيشان” لأردوغان وشعبه.

قائد عظيم بتاريخ مشرّف…❤️

تركيا العثمانية..

نباح الكلاب لا يضر السحاب ✨#نيشان_الخبيث pic.twitter.com/M3UWoGIa68 — نور الدين الزعبي (@NoorEddine_Alz) June 11, 2020

لما نيشان يقول عن العثمانيين إنهم خبثاء، هيدي تعتبر إثارة للفتنة مع إخوانا المسلمين السنَّة أو لأ ؟ #انا_هيك — Nathalie | ناتالي (@Nathalielimited) June 10, 2020

هل ستدعي النيابة العامة العسكرية على المذيع على قناة الجديد نيشان وتصدر المحكمة العسكرية حكما بالحبس خمس سنوات بسبب التهجم على دولة شقيقية؟؟؟



بعد وصفه اليوم رئيس تركيا بالعثماني الخبيث

تطبيقا للعدالة والمساواة بين المواطنين كما فعلوا مع الفنان فضل شاكر؟#عدالتكم_على_المحك — Mhamad Sablouh (@MhamadSablouh) June 10, 2020

إذا أردتم دليلاً دامغاً على هوان السنة في لبنان ، فقد خرج اليوم الإعلامي اللبناني ( الأرمني ) نيشان ليتطاول على الطيب #اردوغان ويصفه بالعثماني الخبيث ، السؤال : هل يجرؤ هذا التافه وغيره من اعلاميي لبنان أن يتطالوا على زعيم شيعي !!؟الجواب :لا: لماذا : لأنه للشيعة بواكي تدافع عنهم — محمد ابو محمود (@b1f9KVCxTiqe8iV) June 10, 2020