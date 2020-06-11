فنانة مصرية شهيرة مصدومة بسبب فيلم إباحي وصلها: “شحط طويل عريض”

كشفت الفنانة المصرية المعروفة “إيناس عز الدين” النقاب عن فضيحة أخلاقية لأحد الأشخاص على صفحتها الخاصة بفيس بوك، بعد أن قام بمراسلتها طالباً ضرورة فتح الرسائل لأمر عاجل، لتكتشف بأنه قام بإرسال فيديو “إباحي” لها.

وقالت الفنانة الشهيرة عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” متحدثة حول ما جرى: “إيه الاستفادة اللي ممكن يستفيدها شحط طويل عريض زي دة المفروض أنه مش عيل صغير ولا مراهق، لما يبعتلي رسالة حقيرة فيها صور وفيديو إباحي زبالة شبهه”

وتابعت موضحة:”وأنا لأني مش بفتح الرسائل أصلاً ألاقيه معلق لي على الصورة يطلب مني أفتح الرسائل، لأنه باعتلي رسالة ضروري وبترجاني أشوفها، افتكرت حد محتاج مساعدة أو مشكلة أو حاجة، جريت فتحتها أتفاجئ بالقرف دة”.

وأضافت الفنانة المصرية في منشورها الذي أحدث ضجة كبيرة: “يعيني في سنه ده ومتحرش ومش محترم وبتاع أفلام إباحية، اللي في سنه متجوزين وعيالهم في الجامعة، وبيتقوا ربنا علشان يربوهم تربية نظيفة، ساب إيه للمراهقين وبتوع الشوارع”.

وزادت: “واديني بعمله منشن علشان لو راجل يرد وبلاش الحجة العبيطة بتاعت أصل الأكونت كان مسروق لأنها حجة تافهة وقديمة وفاشلة ومفقوسة”.

وطالب عديد من المتابعين للفنانة بنشر حساب هذا الرجل في بوست مستقل وفضحه ليكون عبرة لغيرة، على حد قولهم، وحتى لا يقوم بتكرار فعلته مع فتيات أخريات ويسيء لهن.