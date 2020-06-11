هند القحطاني وابنتها
هند القحطاني وابنتها
حياتنا

“خلاص ياماما عيب”.. “شاهد” وقاحة ابنة هند القحطاني وما فعلته أمام المُشاهدين!!

كتب وطن
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عادت السعودية هند القحطاني لتثير الجدل بين المتابعين بمواقع التواصل الاجتماعيّ بعدما نشرت فيديو من تسع ثواني فقط جمعها بابنتها، واستطاعت أن تُصبح حديث السعوديين مرة أخرى، وتتصدر التريند.

وظهرت هند القحطاني في المقطع الذي رصدته “وطن”، وهي تقوم بتحضير عمل ما أمام الكاميرا، بينما تُشير ابنتها إلى مؤخرتها، في محاولة للشرح للجمهور، لتنهرها والدتها قائلة: “ربى خلاص عيب ، فاهمين الناس، إيوة هوا خلاص، اسمه بُراز”.

وأثار الفيديو حفيظة المُشاهدين الذين رأوا أن ظهور طفلة وحديثها بجرأة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظُلم في حقها، بينما استغرب آخرون من عدم حذف هند للمقطع، واتهمها آخرون بتعمد نشر الفاحشة والفتنة في المجتمع.

يأتي هذا المقطع لهند القحطاني بعد أيام فقط من نشرها فيديو وهي ترقص مع بناتها، بفستان مكشوف الصدر، ما أثار جدلاً حينها.

الجدير بالذكر أن هند القحطاني المقيمة بأمريكا، دائما ما تتعمد إثارة الجدل عبر بثها مقاطع رقص خاصة بها على حساباتها بمواقع التواصل وتعمدها جذب المتابعين بأسلوب رخيص عبر عرض جسدها وإبراز مفاتنها بشكل وقح.

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