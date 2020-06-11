“خلاص ياماما عيب”.. “شاهد” وقاحة ابنة هند القحطاني وما فعلته أمام المُشاهدين!!

عادت السعودية هند القحطاني لتثير الجدل بين المتابعين بمواقع التواصل الاجتماعيّ بعدما نشرت فيديو من تسع ثواني فقط جمعها بابنتها، واستطاعت أن تُصبح حديث السعوديين مرة أخرى، وتتصدر التريند.

وظهرت هند القحطاني في المقطع الذي رصدته “وطن”، وهي تقوم بتحضير عمل ما أمام الكاميرا، بينما تُشير ابنتها إلى مؤخرتها، في محاولة للشرح للجمهور، لتنهرها والدتها قائلة: “ربى خلاص عيب ، فاهمين الناس، إيوة هوا خلاص، اسمه بُراز”.

هند القحطاني تثير الجدل بفيديو مع ابنتها عبر SC pic.twitter.com/zqQXZj12yw — موجز المشاهير🎥🚦 (@m_gez1) June 10, 2020

وأثار الفيديو حفيظة المُشاهدين الذين رأوا أن ظهور طفلة وحديثها بجرأة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظُلم في حقها، بينما استغرب آخرون من عدم حذف هند للمقطع، واتهمها آخرون بتعمد نشر الفاحشة والفتنة في المجتمع.

صغيره ياناس عدوها المرة ذي pic.twitter.com/yEDqggGK2y — ibra (@ibrahimalmhmod1) June 10, 2020

ترا بزرة وش الوساخه الي انتم فيها استغفرلله — محمد ال مقبل (@mo_1999i) June 10, 2020

ما عندها زر حذف السنابة؟؟!! — . (@Heue09236638) June 10, 2020

الله ياخذها وياخذها تربيتها الزبالة عجوز قريح

وياخذ كل وحدة تشوفها قدوة لها — saudiman (@saudimano) June 10, 2020

اعوذ بالله الى اين وصلنا الله يكفينا شر من يثيرون الفتنه وينشرون الفاحشة بين المسلمين — الله اكبر (@sareh47198979) June 10, 2020

روبا عيب خلاص " مسكينه ماتقدر تحذف السنابه مو بيدها اعذروها — m2 (@m2u5i) June 10, 2020

يأتي هذا المقطع لهند القحطاني بعد أيام فقط من نشرها فيديو وهي ترقص مع بناتها، بفستان مكشوف الصدر، ما أثار جدلاً حينها.

الجدير بالذكر أن هند القحطاني المقيمة بأمريكا، دائما ما تتعمد إثارة الجدل عبر بثها مقاطع رقص خاصة بها على حساباتها بمواقع التواصل وتعمدها جذب المتابعين بأسلوب رخيص عبر عرض جسدها وإبراز مفاتنها بشكل وقح.