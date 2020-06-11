دماء وجثث على الطريق الصحراوي .. فاجعة في الأردن بعد حادث مأساوي قتل وأصاب 26 والأمن يكشف السبب الحقيقي

فُجِعَ الأردنيون اليوم الخميس بحادث سير مروع وقع بمنطق ضبعة على الطريق الصحراوي وأدّى لمصرع 4 أشخاص و22 إصابة.

وتداول ناشطون صوراً ومشاهد مروّعة للحادث المؤسف الذي وقع بين ثماني مركبات، وفق ما ذكر الأمن العام .





وتبين من التحقيقات التي أجرتها لجنة مختصة من عدد من خبراء المرور أن سبب الحادث عدم اخذ الاحتياطات اللازمة بالنسبة لسائق االشاحنة، وسيتم احالة كافة التحقيقات للقضاء.

من جهتها قالت وزارة الأشغال العامة والاسكان إن التقارير المختصة وشهادات شهود العيان تثبت أنّ السرعة الزائدة لسائق الشاحنة والتجاوز الخاطئ والتتابع القريب كانت أسباب الحادث الأليم.

وقالت الوزارة إن الحادث وقع ضمن تحويلة مفصولة بحواجز إسمنتية، والسرعة داخلها محددة ب ٦٠ كلم/ساعة، مشيرة إلى أن التحويلة مجهزة بكل عناصر السلامة العامة وبإشارات تحذيرية قبلها وداخلها وبعدها

وأوضحت إن حادثا بسيطا وقع عند نهاية تحويلة BR2 بالاتجاه من عمان إلى الجنوب، نتيجة انقلاب شاحنة، نتج عنه إصابتين وتسبب بأزمة سير داخل التحويلة.

وبيّنت أن الحادث الثاني وقع قبل الحادث الأول بحوالي ٥٠٠ متر، حيث كان السير بطيئا نتيجة الحادث الأول، إلا أن شاحنة تسير بسرعة عالية تفاجأت برتل من السيارات أمامها فتدهورت على الحواجز الخرسانية واصطدمت ببعض السيارات وكان هناك تتابع لمركبات وباص خلفها لم يتمكن سائقوها من تفادي الشاحنة نتيجة سرعتهم الزائدة.

وفي حادث آخر، أصيب 9 أشخاص مساء الخميس بجروح ورضوض جراء تصادم مركبتين، الأولى باص متوسط الحجم ومركبة خصوصي، في منطقة ما بعد محطة السلماني باتجاه عمان ب 8كم.