“بدمٍ بارد” خادمة تنهال طعنا بالسكين على طفلين سعوديين.. جريمة هزّت المملكة وتفاصيل لا يتصورها عقل!

أقدمت خادمة فلبينية في السعودية على جريمة بشعة نكراء هزت المملكة، حيث انهالت طعنا بالسكين على طفلين سعوديين في المنزل الذي تخدم به في الخفجي.

وفي التفاصيل التي نقلتها وسائل إعلام سعودية، أقدمت عاملة منزلية من الجنسية الفلبينية أمس، الأربعاء، على تسديد طعنات عدة لطفلَيْن أثناء وجودهما في منزلهما بمحافظة الخفجي.

وأشارت وسائل الإعلام تلك نقلا عن التحقيقات إلى أن الخادمة حاولت الانتحار بعد تنفيذ جريمتها بصعق نفسها بالكهرباء، وطعن نفسها.

صحيفة “سبق” السعودية أفادت بأنه ورد بلاغ للجهات المختصة عن قيام خادمة بتسديد طعنات عدة لطفلَين سعوديَّين، ومحاولة قتلهما، ثم محاولة إزهاق نفسها بالصعق الكهربائي والطعن.

وجرى نقل الطفلَين للمستشفى لتلقي العلاج، وأحدهما في حالة حرجة، فيما باشرت جهات التحقيق الواقعة.

وكشفت مصادر مطلعة على التحقيقات للصحيفة أن الخادمة قَدِمت منذ سبعة أشهر إلى عائلة مواطن، ولم تكن تعاني أي اعتلالات نفسية، وكانت العائلة تُحسن المعاملة معها، ولا يُعرف حتى الآن أسباب قيامها بالاعتداء.

وكثرت مثل هذه الجرائم مؤخرا في السعودية وسبق أن أقدمت خادمة إثيوبية في عام 2018 على جريمة مشابهة، حيث أقدمت على قتل طفلة وطعن شقيقها وجلست في مجلس الرجال تنتظر الشرطة للقبض عليها، غير مُكترثة بالطفلين المُضرجين بدمائهما، وأقرت بما نُسب إليها وجرى إيقافها وإشعار فرع النيابة العامة بالمنطقة.

وطعنت خادمة إثيوبية تُدعى فاطمة محمد أصفاو (31 عامًا)، الطفلين علي القرني (14 عامًا)، وشقيقته نوال (12 عامًا)، بسكين في أنحاء متفرقة من جسديهما، حيث توُفيت الطفلة متأثرة بجراحها، وتعرض شقيقها لطعنتين في البطن والصدر نُقِل على إثرها للمستشفى، حسبما أعلنت شرطة الرياض في بيان وقتها.