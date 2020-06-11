ظلت ملقاة فترة كبيرة على مقربة من مسجد.. جثة “مجهولة” تثير الرعب في منطقة بالكويت وهذا ما حدث

نقلت صحيفة “الأنباء” الكويتية تفاصيل قضية غريبة أثارت جدلا واسعا لغموضها، حيث أحيلت جثة متحللة لشخص مجهول الهوية تم العثور عليها مقابل الشاليهات الدوحة الى الطب الشرعي، وذلك للوقوف على هوية صاحب الجثة وملابسات الوفاة.

وأكد مصدر أمني بحسب الصحيفة أن كل الاحتمالات بشأن الوفاة وراء ذلك، لافتا الى ان التقنيات المتوافرة لدى الأدلة الجنائية قادرة على تحديد هوية صاحب الجثة، خاصة اذا ما كان لديه قاعدة بيانات.

وأشار المصدر الى ان في مثل هذه الحالات يتم الرجوع الى قوائم الأشخاص المبلغ عن تغيبهم في الآونة الأخيرة.

وبحسب المصدر فإنه وفيما تشير عقارب الساعة الى نحو الثانية من بعد منتصف ظهر امس تم إبلاغ عمليات الداخلية بوجود جثة بالقرب من شاليهات في الدوحة مقابل منطقة عشيرج وتحديدا على مقربة من مسجد منيرة.

وعلى الفور انتقل الى موقع البلاغ مدير عام مديرية أمن العاصمة اللواء عابدين العابدين وفرق من الأدلة الجنائية.

وأشار المصدر الى ان الطب الشرعي أكد ان الجثة مر عليها فترة طويلة وانها لذكر.