بعد الأردني الذي دعا لاغتصاب غير المحتشمات.. القبض على شاب آخر وقع في المحظور على “تيك توك”

ألقت السلطات الأمنية في الأردن القبض على شاب وقع في المحظور على مواقع “تيك توك” وخالف قانون الدولة، وذلك بعد حادثة القبض على الشاب الأردني الذي ظهر أمس يحرض على اغتصاب الأردنيات الغير محتشمات وفجر موجة غضب واسعة.

ووفق ما ذكره موقع “رؤيا” الإخباري المحلي، قال المقدم رائد الرواشدة رئيس وحدة الجرائم الإلكترونية التابعة للبحث الجنائي في مديرية الامن العام ، إن الوحدة تلاحق كل مثيري الفتنة والنعرات، الذين يبثون خطاب الكراهية على صفحات التواصل الاجتماعي، لإتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة بحقهم.

وبين أن الوحدة وبإيعاز من مدير الأمن العام اللواء الركن حسين الحواتمة، عززت من اجراءاتها للتصدي لمثل هذه السلوكيات الخارجة عن أخلاقنا وقيمنا

وأشار في حديث خاص لإذاعة امن اف ام إلى أنه تم إحالة الشخص الذي ظهر في أحد الفيديوهات محرضا على الإعتداء على الفتيات إلى القضاء.

كما بين أن كوادر البحث الجنائي ألقت القبض اليوم على شخص ثان قام بالتحريض على الفتيات في فيديو نشره على موقع التواصل الاجتماعي تيك توك، وبوشرت التحقيقات في القضية.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن أمس حالة من الجدل والغضب الكبيرين، وصلت لقيام السلطات الأمنية بالتحرك الفوري، لاعتقال الشاب المتسبب في هذه الأزمة، والذي قام بتصوير مقطع فيديو حرض فيه على التحرش واغتصاب الفتيات اللائي يخرجن بلباس غير محتشم، حسب زعمه ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ويظهر الشاب في مقطع الفيديو الذي لقي تداولاً واسعاً ورصدته (وطن) يقول: “يا جماعة يستر على عرضكم، اللي عنده بنت أخت يا أخي ضبها، يا اخي تعبنا وانهلكنا، يا أخي لبسها زي العالم احنا بني آدمين بنحس يا زلمة، شو يعني نجيك بتحرش ولا اغتصاب، يا أخي حسوا فينا يحس فيك ربنا”.

وتسبب المقطع بموجة غضب كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر النشطاء ذلك تحريضاً على اغتصاب الفتيات والتحرش بهن بحجة لباسهن، مطالبين الأجهزة الأمنية الأردنية بضرورة التحرك لضبطه والقبض عليه تحت هذه التهمة.