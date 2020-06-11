الإمارات تمول كتاباً مسيئاً لسلطنة عُمان.. تحركات خليجية لمنع نشره والكاتب المدعوم من ابن زايد يتحدى

شن ناشطون عمانيون بموقع التواصل تويتر هجوما عنيفا على الإمارات بعد كشف دعمها لكاتب سعودي موال لابن زايد، أعلن عن انتهائه من تأليف كتاب مسيء لسلطنة عمان يطعن بسياسة الحياد وتحركات القيادة العمانية على المستوى الخليجي والدولي.

وقال الكاتب السعودي خالد الزعتر ـ الذي أوضح ناشطون أنه مدعوم مباشرة من ابن زايد ويقيم في الإمارات ـ إنه انتهى من تأليف كتابه المزعوم عن السلطنة والذي جاء يعنوان “سلطنة عمان ما بين الانعزالية المتطرفة والحيادية المتطرفة”.

سيرى الكتاب النور قريباً ، ولا صحة لهذا التعميم الذي لايمت للواقع بصلة ،، https://t.co/0SHLQVSqSB — خالد الزعتر (@khzaatar) June 10, 2020

حساب “الرأي العام الخليجي” وعبر تغريدة له بتويتر قال إن اللجنة الإعلامية بالأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، أصدرت تعميمًا يقضي بعدم السماح بنشر الكتاب الذي يتضمن محتوى “مخل ومغالط بالإضافة لثلاثة كتب أخرى ممولة من الإمارات”، الأمر الذي أثار جنون “الزعتر” وخرج ينفي هذا التعميم ويؤكد أن كتابه سيرى النور قريبا.

وأضاف الحساب موضحا مصدر دعم الزعتر: “إنتاج مثل هذه المطبوعات والمؤلفات انتهاك واضح لميثاق المجلس، كما أن المؤلف السالف الذكر وإن كان يعمل لحكومة الإمارات… فقد تم توجيهه ولفت نظره عدة مرات بعدم المساس بسيادة الدول الأعضاء بالمجلس أو الإساءة إليها أو إلى شخصياتها الاعتبارية أو نظم الحكم بها”.

الإساءة إليها او الى شخصياتها الاعتبارية او نظم الحكم بها علما بأن المطبوعات ذات المحتوى المماثل والتي سبق للجنة الاعلامية حظر نشرها وتداولها قد تمت طباعتها في المملكة المتحدة خارج إطار الصلاحية القضائية والتشريعية للأمانة العامة

٤/٥ — الرأي العام الخليجي (@gulf_po) June 10, 2020

وتابع “يتحمل البلد المضيف والمشغل والممول للمؤلف، كافة التبعيات السياسية والقانونية الناتجة عن إهمال توصيات الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي”.

وأعرب ناشطون عن غضبهم الشديد من الكاتب السعودي الذي يهاجم سلطنة عُمان من الإمارات، معتبرين أن الذنب يقع على أبوظبي لدعمها مثل هؤلاء الأشخاص، وغردوا عبر وسم “حملة حظر خالد الزعتر”، و”خالد الزعتر يسيء إلى عُمان”.

الإمارات تدفع بالصحف الصفراء والمرتزقة للإساءة لسلطنة عمان في كل محفل وهذا المرتزق السعودي خالد الزعتر الذي يعمل مدفوعاً من الإمارات يطرح كتاب يسئ فيه لعمان.

السؤال:

لماذا يا ترى دولة الإمارات تتبنى مشروع الإساءة ومعاداة الدول العربية دون استثناء، وهل هناك من سبب يدفعها لذلك!؟ pic.twitter.com/NfwFteIJ2S — Saif Alnofli (@saifalnofli9) June 11, 2020

هذه سياسة عدائية ومؤامرات عديدة ينتهكها نظام إمارة أبوظبي ضد سلطنة عمان ولايخفى على أحد ذلك وليعلم كل عماني لن ولم ينتهجوا منهج الأخاء ولن يكونوا أشقاء لعمان وشعبها هم الد الأعداء بالباطن حاولوا العبث بأمن بلدنا وقدموا الرشاوي وخلايا التجسس ووصلت حقارتهم وحقدهم للمساس — Al_solgaan (@solgaan) June 10, 2020

وتساءل بعض المغردين “لماذا يا ترى دولة الإمارات تتبنى مشروع الإساءة ومعاداة الدول العربية دون استثناء، وهل هناك من سبب يدفعها لذلك!؟”

عذرا.. الزعتر كاتب تحت معرفة "المملكة العربية السعودية" وليس مكان آخر..والشئ الآخر ليس صحيحا بأن إقامته دائمة بالإمارات وإنما هو مرتحل بين المملكة والإمارات والعكس وكثيرا ما يتواجد بالمملكة.. هنا بالمقال إقرار بأنه تم لفت نظره عدة مرات وبالتالي ما هي الخطوة التي تلي لفت النظر pic.twitter.com/3MgHfGatFs — Yaser al Fahdi (@fahdi_yaser) June 10, 2020

سندافع عن بلادنا عمان وسلطاننا بكل قوة …رسالة لكم يا أصحاب القلوب المريضة ..

نموت أو ننتصر عماني ⁦🇴🇲⁩⁦🇴🇲⁩ — Ahmed Al.fahad (@AhmedAlfahdi4) June 10, 2020

وسبق أن نشر “الزعتر” تحليلاً في موقع “العين” الإماراتي، ونشره كذلك “مركز الإمارات للدراسات”، يزعم فيه أنّ الخلل الرئيسي الذي يقود إلى تعطيل عمل المنظومة الخليجية هي ما أسماها “السياسات الشاذة التي ينتهجها النظام القطري، والسياسات الحيادية التي تنتهجها عُمان تجاه إيران والتي تنتهجها الكويت تجاه قطر”.