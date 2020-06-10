وفاة حسين الجسمي في حادث سير تشعل مواقع التواصل وهذه حقيقة الأنباء المتداولة
انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي أنباء تفيد بوفاة الفنان الإماراتي “حسين الجسمي” في حادث سير على طريق المطار، الأمر الذي أثار جدلا واسعا ودعا مصادر مقربة من الفنان، للرد مؤكدة بأن ما يقال هو مجرد شائعات والجسمي يتمتع بصحة جيدة.
من جهته نفى المكتب الفني في مجموعة “أم بي سي” السعودية هذا الخبر، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.
وأجرى مدير عام قطاعي الموسيقى والإذاعات بالقناة السعودية “زياد حمزة” بحسب ما أفاد موقع “سيدتي نت” اتصالاً هاتفياً بالجسمي الذي استنكر بدوره تداول هذه الشائعة التي وصفها “بالمغرضة”.
وفي السياق ذاته تفاعل النشطاء عبر مواقع التواصل مع إشاعة وفاة الفنان حسين الجسمي، حيث منهم من صدق تلك الأخبار وحزن لأجلها، فيما استنكر آخرون قيام أشخاص بنشر مثل هذه الإشاعات التي تتعلق بأرواح الناس، حتى ولو كانوا مشاهير ونجوم.
وما زاد من طمأنة جمهور الفنان الإماراتي، تغريدة نشرها عبر صفحته الشخصية أوحت بأنها تهدف لنفي الإشاعة تلك، وأن الفنان بصحة جيدة ويتفاعل عبر مواقع التواصل.
ويشار إلى أن حسين الجسمي هو المطرب العربي الوحيد الذي شارك في حفل “عالم واحد”: معا في المنزل، والذي تم بثه على الهوا مباشرة خلال شهر أبريل الماضي.
وضم الحفل الذي استمر ساعتين مساهمات عديدة من قبل نجوم عالميين، منهم “إلتون جون، وستيفي ووندر، ونجم الكرة ديفيد بيكهام وغيرهم”.
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