هكذا رد وزير التعليم الأردني على طالبة هاجمته وقالت له “دعوات أمي ليلة القدر من نصيبك”

علق وزير التربية والتعليم الأردني الدكتور “تيسير النعيمي” على تغريدة كتبتها فتاة أردنية حول امتحانات الثانوية العامة “التوجيهي”، فجر اليوم الأربعاء، تشتكي فيها من استخدام الـ”ماسح الضوئي” في الامتحانات، على حد ذكرها.

وقالت الفتاة في تغريدتها التي دفعت وزير التعليم الأردني للتعليق عليها: “بالله عاجبك اللي عملتوا بالتوجيهي، قال ماسح ضوئي يصلح، والله اخوي توجيهي دعاوي أمي ليلة القدر من نصيبك”.

فما كان من وزير التعليم الأردني إلا أن رد عليها برفق وفي هدوء: “سامحك الله، ورغم ذلك أدعو لك بالنجاح”.

سامحك الله ورغم ذلك أدعو لك بالنجاح — Tayseer Al No'aimi (@tayseernahar) June 10, 2020

وقامت الطالبة بحذف تغريدتها على الفور بعد رد الوزير عليها والضجة الكبيرة التي أثيرت حولها عقب الرد.

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وكانت الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة الأردنية “ذبحتونا” قد طالبت وزارة التربية والتعليم الأردنية بإلغاء اعتماد الماسح الضوئي كورقة لحل الأسئلة الموضوعية “الاختيار المتعدد والصح والخطأ” في امتحانات الثانوية العامة “التوجيهي” لهذا العام في الأردن.

وأوضحت الحملة بأن التعامل مع الماسح الضوئي من قبل الطلبة يتطلب تدريبهم مسبقاً عليه وهو الأمر الذي لا يمكن تحقيقه في ظل تطبيق التعليم عن بعد، وعدم عودة الدوام الرسمي وإجراءات الحظر المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد “كوفيد19”.

ونوّهت الحملة إلى أن قرار الوزارة تسبب بحالة من الإرباك لدى الطلبة وزاد من حجم القلق والخوف لديهم، خصوصاً في ظل ما عانوه منذ بداية العام الدراسي، من إضراب المعلمين الأردنيين حتى كورونا، وصولاً لقرارات الحكومة التي وصفوها “بالمتخبطة” والتي تتعلق بالتوجيهي.

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