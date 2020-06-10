مصريون عالقون في قطر يتوجهون إلى مقر شركة عُمانية في الدوحة بتوجيهات من السيسي وهذه التفاصيل

طالبت السفارة المصرية في قطر مواطنيها العالقين هناك بالتوجه إلى شركة “السلام” العُمانية للطيران، لمن يرغب فيهم بالعودة إلى بلده حيث سيتم نقلهم لمسقط وبعدها ستنقلهم “مصر للطيران” إلى القاهرة.

ويأتي ذلك بعد أن تظاهر عشرات العالقين المصريين، ممن أنهيت خدماتهم وأصحاب التأشيرات المؤقتة، أمام سفارة بلدهم في الدوحة في مايو الماضي مطالبين السفارة باتخاذ ما يلزم لعودتهم بشكل فوري، حيث رفع المحتجون جوازات سفرهم، وسط هتافات تطالب بإرجاعهم إلى البلاد.

وأشارت السفارة المصرية بقطر في بيان لها نشر على صفحتها الرسمية في فيسبوك ورصدته (وطن)، إلى أن عملية نقل العالقين المصريين في قطر ستكون بالتعاون مع إحدى الشركات العمانية، ومصر للطيران، وإير كايرو.

وطلبت السفارة من المصريين الراغبين في العودة إلى مصر والذين سجلوا أسماءهم سابقا التوجه إلى مقر شركة السلام العمانية لحجز التذاكر.

يشار إلى أنه منذ 3 سنوات، تفرض مصر -بالاشتراك مع السعودية والإمارات والبحرين- حصارًا على قطر، مما تسبب في معاناة عشرات الآلاف من المصريين خلال تنقلهم بين الدوحة والقاهرة، بعد غلق المجال الجوي.

هذا وأعلنت وزارة الهجرة المصرية تسيير 18 رحلة استثنائية لإعادة العالقين في قطر، موضحة أن عددهم يبلغ 3 آلاف، وقالت إنه سيتم نقلهم إلى سلطنة عمان ومنها إلى البلاد.

وأشارت وسائل إعلام مصرية نقلا عن مصادر بشركة إير كايرو أن المرحلة الأولى تتضمن عودة 1900 مصري.

وخلال الأسابيع الماضية، شهدت مواقع التواصل الاجتماعي احتجاجات من المصريين العالقين في دول عدة وبخاصة الكويت والسعودية، للمطالبة بإعادتهم، فيما اتهم بعضهم السلطات المصرية بالإهمال والتجاهل المماطلة في الاستجابة لمطالبهم، وسط ظروف صعبة يمر بها معظمهم بسبب التوقف عن العمل جراء تفشي فيروس كورونا.