مركز الدفاع الإلكتروني .. السلطان هيثم بن طارق يتخذ قراراً طال انتظاره للتصدي لحملات “الذباب” لشيطنة عُمان
أصدر سلطان عمان هيثم بن طارق، اليوم الأربعاء، مرسوماً سلطانياً يقضي بإنشاء مركز الدفاع الإلكتروني لسلطنة عمان، والذي بدوره سيكون مسئولاً عن المعاملات والجرائم الالكترونية.
وسادت مواقع التواصل في السلطنة حملة إشادة بقرار السلطان الجديد، ليتصدر وسم “#مركز_الدفاع_الكتروني” قائمة المواضيع الأكثر تداولاً في السلطنة.
وسيتبع الجهاز الجديد بحسب وسائل إعلام عمانية لجهاز الأمن الداخلي العماني، وسيتولى رئيس الجهاز وضع اللوائح والقرارات اللازمة للمركز.
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وتفاعل ناشطون عمانيون بصورة واسعة مع هذا المرسوم الذي أطلقه السلطان هيثم بن طارق، ورصدت “وطن” بعض هذه التغريدات التي دار معظمها حول أن السلطنة بدأت خطوات رسمية للرد على جيوش الذباب الإلكتروني الهادفة لشيطنة القيادة العمانية وإحداث بلبلة داخل الدولة بهدف ضرب الاستقرار.
وكتب أحد المتفاعلين مع قرار السلطان هيثم:”مع إصدار المرسوم السلطاني السامي بإنشاء مركز الدفاع الالكتروني نستذكر أن السلطنة حصلت على المركز الثاني عربياً في مؤشر الأمن السيبراني العالمي للعام ٢٠١٨-٢٠١٩ الذي أصدره الاتحاد الدولي للاتصالات، #عمان تتقدم بخطى متسارعة ولديها كوادر وطنية قادرة على ترجمة رؤى مولانا الحكيمة “
فيما قال المغرد المعروف يوسف الزدجالي: “مرسوم سلطاني فريد من نوعه بإنشاء مركز الدفاع الالكتروني، السلطان الحكيم هيثم بن طارق يتعامل مع الأمور بطريقة تجعله فعلا رجلا مدنيا مطلعا على كل الشؤون الحديثة وبفكر شاب معاصر حفظكم الله سيدي وأعانكم”.
ودون أحد النشطاء مقارنا بين مكافحة الجريمة الإلكترونية في السلطنة بينما الإمارات ترعاها بل وتحرض عليها: “شتان بين مركز الدفاع لالكتروني الذي يهدف لحماية معلومات الأفراد وبيانات المؤسسات و مركز الذباب الإلكتروني الذي يقذف ويشوه السمعة ويقرصن ويشتم”.
ويعتبر المرسوم العماني الجديد الذي أصدره السلطان هيثم بن طارق لاغياً لكل ما يخالفه أو يتعارض مع أحكامه من مراسيم وقرارات، وسيتم العمل به ابتداءً من الإثنين المقبل، بعد يوم من نشره في الجريدة الرسمية.
وكان السلطان هيثم بن طارق أصدر خلال الأيام الماضية مجموعة من القرارات والمراسيم، التي لاقت إشادة واسعة وتأييد من العمانيين من بينها مرسوم بإنشاء جهاز للاستثمار وآخر بتأسيس مكتب خاص يتبع السلطان بشكل مباشر.
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