مركز الدفاع الإلكتروني .. السلطان هيثم بن طارق يتخذ قراراً طال انتظاره للتصدي لحملات “الذباب” لشيطنة عُمان

أصدر سلطان عمان هيثم بن طارق، اليوم الأربعاء، مرسوماً سلطانياً يقضي بإنشاء مركز الدفاع الإلكتروني لسلطنة عمان، والذي بدوره سيكون مسئولاً عن المعاملات والجرائم الالكترونية.

وسادت مواقع التواصل في السلطنة حملة إشادة بقرار السلطان الجديد، ليتصدر وسم “#مركز_الدفاع_الكتروني” قائمة المواضيع الأكثر تداولاً في السلطنة.

#مركز_الدفاع_الالكتروني

1️⃣ كان يعد له منذ سنوات

صبر المغردون العمانيين منذ ٢٠١٢ وهم يتصدون للذباب الإلكتروني الذي تعرفون مصدره من أين بجهود فردية

تعبت أجسادهم وعقولهم

٨ سنوات حرموا أنفسهم أوقاتهم

تحملوا الشتائم والقذارة وسوء خلق هذا الذباب الذي تطبع بسلوك حكومته

واليوم نستبشر — أبو مستهيل (@abu_musthil) June 10, 2020

2️⃣ أعزائي

مركز الدفاع هو ضرورة ملحة لأجل سلامة المجتمع والتصدي لكل الحملات التي طالت السلطنه سنوات وسنوات

يجب أن تفهموا أن العلاقات بين الدول اليوم ليست مثل الأمس

فأن تنشأ دول حولك ذباب الكتروني وصل لأكثر من ٣٠ ألف حساب وإستخدامها ضد وطنك هي حرب إعلامية يراد بها تفتيت المجتمعات — أبو مستهيل (@abu_musthil) June 10, 2020

3️⃣ لا نريد أن نضع كل فضائح هذه الدولة وذبابها وإعلامها وصحفها وما فعلته على مدى سنوات ولكن سنختصرها بنموذج واحد (الهجمة الأخيرة على يوسف بن علوي)

دولة لم تحشم نفسها منذ ٢٠١٢

ضرب الداخل العُماني

تشويه سياسة السلطنه

نشر الأكاذيب في تهريب الاسلحه

ضرب علاقات السلطنه بغيرها

والكثير — أبو مستهيل (@abu_musthil) June 10, 2020

مولانا المُظفر #هيثم_بن_طارق – أيده الله بنصره وتوفيقه- يضع النقاط على الحروف 👌🏻



عُمان الآن تحتاج وبقوة لـ #مركز_الدفاع_الالكتروني، فـ "سبحان من يهب سلاطين عُمان بُعد النظر، والحكمة، والفطنة، والرؤية السديدة"



حفظ الله عُمان من كل عدوٌ حاقد ومن كل خائنٌ كائد ومن كل متربصٌ حاسد pic.twitter.com/pzQkDOM75A — محمَّد | قابوسنا هيثم 🇴🇲🕊 (@mohd_alaraimi) June 10, 2020

#مركز_الدفاع_الإلكتروني سيكون سور عالي جدا أمام من يريد السلطنة بسوء .#السلطان_هيثم_بن_طارق يُثبت للعالم أن الوصية القابوسية التي كُتبت بصراع مع المرض وإقتراب الرحيل . كانت بمثابة درع سلطاني على هيئة رجل .

( أحبابنا في #عُمان أنتم أقوياء بحق ) pic.twitter.com/GGOrTMRvJC — عبدالوهاب الساري ABDULWAHAB L SH SAJT (@a_alsarii90) June 10, 2020

وسيتبع الجهاز الجديد بحسب وسائل إعلام عمانية لجهاز الأمن الداخلي العماني، وسيتولى رئيس الجهاز وضع اللوائح والقرارات اللازمة للمركز.

#مركز_الدفاع_الالكتروني

مركز الدفاع الالكتروني هي رسالة واضحة للمنبطحين ومزدوجي الولاءات

مركز الدفاع سيتصدى لكل الحملات والذباب الذي يصدر ممن تلعقون أحذيتهم

بروبوجندا (فتنه وفتنه) هذه أعذار عقيمة ولا دخل للشعوب أمام الدفاع عن الوطن

هو مركز يصد ذباب وحملات دولة وليس شعوبهم #يتبع — الزِّنَاد العُماني 🇴🇲 (@Omani_King20P) June 10, 2020

مراسيم سلطانية وأوامر وتوجيهات سامية ومتابعة مباشرة لسير العمل من قبل المقام السامي السلطان #هيثم_بن_طارق حفظه الله لهو دليل على أن #عُمان تعيش نهضة متجددة في عهد الأمين حامل الأمانة، وما إنشاء #مركز_الدفاع_الالكتروني إلا استمراراً لسلسة البناء والسير بعمان نحو آفاق أكثر إشراقاً pic.twitter.com/dD6fwfmaOM — muna almanthri (@muna_manthri) June 10, 2020

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وتفاعل ناشطون عمانيون بصورة واسعة مع هذا المرسوم الذي أطلقه السلطان هيثم بن طارق، ورصدت “وطن” بعض هذه التغريدات التي دار معظمها حول أن السلطنة بدأت خطوات رسمية للرد على جيوش الذباب الإلكتروني الهادفة لشيطنة القيادة العمانية وإحداث بلبلة داخل الدولة بهدف ضرب الاستقرار.

جلالة السلطان #هيثم_بن_طارق المعظم يصدر مرسوما سلطانيا ساميا بإنشاء #مركز_الدفاع_الإلكتروني وإصدار نظامه.

🔹 خطوة في مسار عُمان الآمنه، خاصة وان السلطنة تحتل المركز الرابع على مستوى العالم في قوة الأمن السيبراني، وتملك كم هائل من المواهب والكفاءات الوطنية في هذا المجال 👏🏻 pic.twitter.com/M4MGiRWjMw — ماجد الفطيسي (@MajidAlfutaisi) June 10, 2020

حماية الدولة من العدوان الاكتروني بنظم متقدمة حديثة فكر استراتيجي هام؛ يصعق ضعفاء الانفس الهلاميون الحقراء؛ اللهم احفظ عمان وجلالة السلطان#مركز_الدفاع_الالكتروني pic.twitter.com/Lq8jxXei3g — أحمد المعمري (@ahmedali55729) June 10, 2020

تشهد الدول حربا إلكترونيةتهدد أمن أنظمةالمعلومات الاستراتيجيةلديها، وأنظمةالمؤسسات الحيوية العسكرية والمدنية،ناهيك عن توجيه الرأي العام والتأثير عليه وخلق العداوات والجرائم الإلكترونية.لذا ظهر الأمن السيبراني لمواجهةأيةاختراقات إلكترونية للمؤسسات وللمجتمع🇴🇲#مركز_الدفاع_الالكتروني pic.twitter.com/c6VmG4A8En — Said Al-Abri (@peacegreen74) June 10, 2020

قلنا لكم السلطنة دولة مؤسسات مكتملة الأركان وليست مزرعة، وإذا كان هناك ما يهددها فالدولة تمتلك القدرة على التصدي، عبر تفعيل منظومة المؤسسات أو حتى الإستحداث#مركز_الدفاع_الإلكتروني https://t.co/b36cOHHoSa — ناصر الشحري (@nasser_088) June 10, 2020

مولانا المُظفر #هيثم_بن_طارق – أيده الله بنصره وتوفيقه- يضع النقاط على الحروف 👌🏻



عُمان الآن تحتاج وبقوة لـ #مركز_الدفاع_الالكتروني، فـ "سبحان من يهب سلاطين عُمان بُعد النظر، والحكمة، والفطنة، والرؤية السديدة"



حفظ الله عُمان من كل عدوٌ حاقد ومن كل خائنٌ كائد ومن كل متربصٌ حاسد pic.twitter.com/pzQkDOM75A — محمَّد | قابوسنا هيثم 🇴🇲🕊 (@mohd_alaraimi) June 10, 2020

وكتب أحد المتفاعلين مع قرار السلطان هيثم:”مع إصدار المرسوم السلطاني السامي بإنشاء مركز الدفاع الالكتروني نستذكر أن السلطنة حصلت على المركز الثاني عربياً في مؤشر الأمن السيبراني العالمي للعام ٢٠١٨-٢٠١٩ الذي أصدره الاتحاد الدولي للاتصالات، #عمان تتقدم بخطى متسارعة ولديها كوادر وطنية قادرة على ترجمة رؤى مولانا الحكيمة “

مع إصدار المرسوم السلطاني السامي بإنشاء #مركز_الدفاع_الالكتروني نستذكر أن #السلطنة حصلت على المركز الثاني عربياً في مؤشر الأمن السيبراني العالمي للعام ٢٠١٨-٢٠١٩ الذي أصدره الاتحاد الدولي للاتصالات، #عمان تتقدم بخطى متسارعة ولديها كوادر وطنية قادرة على ترجمة رؤى مولانا الحكيمة . pic.twitter.com/tXbiGw3v3c — خالد الحامدي 🇴🇲 (@khalhamdi1) June 10, 2020

فيما قال المغرد المعروف يوسف الزدجالي: “مرسوم سلطاني فريد من نوعه بإنشاء مركز الدفاع الالكتروني، السلطان الحكيم هيثم بن طارق يتعامل مع الأمور بطريقة تجعله فعلا رجلا مدنيا مطلعا على كل الشؤون الحديثة وبفكر شاب معاصر حفظكم الله سيدي وأعانكم”.

مرسوم سلطاني فريد من نوعه بإنشاء #مركز_الدفاع_الالكتروني

السلطان الحكيم #هيثم_بن_طارق يتعامل مع الأمور بطريقة تجعله فعلا رجلا مدنيا مطلعا على كل الشؤون الحديثة وبفكر شاب معاصر

حفظكم الله سيدي وأعانكم pic.twitter.com/rEx6ZffEvX — يوسف الزدجالي (@springism414) June 10, 2020

ودون أحد النشطاء مقارنا بين مكافحة الجريمة الإلكترونية في السلطنة بينما الإمارات ترعاها بل وتحرض عليها: “شتان بين مركز الدفاع لالكتروني الذي يهدف لحماية معلومات الأفراد وبيانات المؤسسات و مركز الذباب الإلكتروني الذي يقذف ويشوه السمعة ويقرصن ويشتم”.

شتان بين #مركز_الدفاع_الالكتروني الذي يهدف لحماية معلومات الأفراد وبيانات المؤسسات و #مركز_الذباب_الإلكتروني الذي يقذف ويشوه السمعة ويقرصن ويشتم — عبدالله الملا @smaismaqtr (@q6r) June 10, 2020

#مركز_الدفاع_الالكتروني يمتد ليشمل:

– حماية الامن القومي.

– السيطرة المعلوماتية على الفضاء الالكتروني وهو عنصر حاسم في الحروب.

– حماية شبكات الدولة وانظمتها

– تجاوز الهياكل البيروقراطية والمركزية وتعزيز الحكومة الالكترونية

– الحشد والتعبئة والحرب النفسية.

– صناعة الراي العام pic.twitter.com/33FbSbQz69 — Abdulnasser Alabri (@CreativeOman) June 10, 2020

ويعتبر المرسوم العماني الجديد الذي أصدره السلطان هيثم بن طارق لاغياً لكل ما يخالفه أو يتعارض مع أحكامه من مراسيم وقرارات، وسيتم العمل به ابتداءً من الإثنين المقبل، بعد يوم من نشره في الجريدة الرسمية.

وكان السلطان هيثم بن طارق أصدر خلال الأيام الماضية مجموعة من القرارات والمراسيم، التي لاقت إشادة واسعة وتأييد من العمانيين من بينها مرسوم بإنشاء جهاز للاستثمار وآخر بتأسيس مكتب خاص يتبع السلطان بشكل مباشر.

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