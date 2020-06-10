بدون “مسحة”.. “شاهد” جهاز لفحص كورونا في “10” دقائق فقط يثير الجدل في الكويت

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت بمقطع فيديو أثار تفاعلا واسعاً، يوثق ما قيل إنه جهاز فحص جديد لفيروس كورونا المستجد “كوفيد19″، حيث يتم به فحص سلبية الحالة من إيجابيتها بغير الطريقة المعتادة والمعروفة باسم “المسحة الطبية” فيما شكك ناشطون بالأمر وقالوا إنها طريقة قديمة وأثبتت فشلها.

وبحسب المقطع الذي لاقى انتشارا واسعا ورصدته (وطن) فإن الجهاز يفحص نتيجة الفيروس من خلال تحليل بالدم، ويظهر حديث سيدة في المقطع تقول: “هذا الجهاز يفحص كورونا بالدم، نقول وداعاً للمسحة خلاص”.

وداعاً لمسحة الأنف .. جهاز لكشف الإصابة بفيروس في 10 دقائق فقط ..#الكويت #كورونا_الكويت



الأربعاء، ١٠ يونيو 2020 pic.twitter.com/3vZbzEyMLD — السفير 🇰🇼 (@Safir120) June 10, 2020

وأظهر المقطع قيام أحد الأشخاص بأخذ عينة دماء من طرف أصبع مصوّرة المقطع، التي يُسمع صوتها تعليقاً على ما يجري في المقطع.

ونشر حساب “السفير” عبر تويتر” مقطع الفيديو ذلك مؤكداً بأنه جهاز فحص لكورونا فعلاً، وليس لفيروس آخر، وعلق: “وداعاً لمسحة الأنف، جهاز لكشف الإصابة بفيروس في 10 دقائق”.

فيما لم تكشف أي جهات رسمية كويتية أو جهات صحية دولية فاعلية هذا الجهاز واعتماده كبديل لطريقة الفحص المعتادة “المسحة”.

ولقي المقطع ذلك ردود أفعال عديدة من قبل المغردين والمتفاعلين عبر تويتر، وكتب أحد المغردين: “خوي السفير هذه قديمة الطريقة وأثبتت فشلها في النتيجة بعد التدقيق، هذا الجهاز غير صحيح ولا يعطي النتائج، وتم إلغاء هذه الطريقة، لأنه معظم الفحوصات كانت غير دقيقة، بعض الناس تم فحصهم بهذه الطريقة وبعد أيام تبين عندهم فيروس كورونا، لهذا تم إلغاء هذا الفحص عن طريق الجهاز”.

خوي السفير هذة قديمة الطريقة واثبت فاشلها في النتيجة بعد التدقيق اتضح هذا الجهاز غير صحيح يعطي النتائج وتم الغاء هذة الطريقة لانة معظم الفحوصات كانت غير دقيقة بعض الناس تم فحصهم بهذءة الطريقة وبعد أيام تبين عندهم فيروس كرونا لهذا تم الغاء الفحص عن طريق هذا الجهاز. تحياتي لك. — BARACK ALZAYADI ( براك الزيادي ) (@AlzayadiBarack) June 10, 2020

فيما قال آخر: “كلام صحيح وهذا يسوونه قبل المسحة وهو قديم وموجود بالكويت من شهر 2، العملية تسويق فاشنستات”.

كلام صحيح وهذا يسوونه قبل المسحة وهو قديم وموجود بالكويت من شهر ٢ . العملية تسويق فاشنستات 🙈 — ✂️اقص لسانك قص✂️ (@faisalghadanfar) June 10, 2020

وتشهد الكويت حالة من الحظر والإغلاق وعديد من الإجراءات التي اتخذتها السلطات الكويتية لمجابهة خطر انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد19” والذي يتسبب بحالة من الشلل الكبير في معظم بلدان العالم وتسبب بخسائر بشرية واقتصادية فادحة جدا.