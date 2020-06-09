“يسبب القيء، شو الحلو فيه؟!”.. تعليق “مثير” لمي العيدان عن فيديو إخراج فرحان العلي عضوه الذكري!

هاجمت الإعلامية الكويتية مي العيدان الممثل الباكستاني المقيم في الكويت فرحان العلي بعد انتشار مقطع فيديو خادش للحياء له .

وذكرت أنّها لم تتوقع فداحة “الجريمة” التي شاهدتها. في إشارة الى الفيديو الفاضح

ووصفت “العيدان” تصرف فرحان العيدان بالمُخزي والإباحي.

وشككت الإعلامية الكويتية في ادعاء فرحان العلي بعد انتشار الفيديو أن حسابه في سناب شات كان مخترقاً، وذلك بعد الضجة التي اشعلها.

وقالت إنّ ما حدث ليس هيناً ولو أنّ كويتياً هو الذي فعل ما فعله فرحان العلي كان سيزج به في السجن .

ورفضت مي العيدان تبريرات البعض لما بدر من فرحان العلي .

وهاجمت “العيدان” الفتيات اللاتي يطلبن عبر مواقع التواصل الاجتماعيّ ارسال المقطع الخادش لفرحان العلي ليشاهدنه، قائلةً: “المشهد يسبب القيء والاشمئزاز .. ما فيه شيء حلو .. شو الحلو فيه ؟؟.. العمى بعينكم”.

وكان فيديو انتشر وظهر فيه فرحان العلي وهو في حالة سُكر وقد أظهر عضوه الذكري، ما تسبب في إثارة غضب واسع بين الكويتيين على مواقع التواصل، وصلت حدّ المطالبة بترحيله فوراً من الكويت .

وفي هذا السياق، رجح مصدر امني كويتي أن يتم إبعاد فرحان العلي كعقوبة لفعله الفاضح.

وأشار المصدر الأمني الى ان فرحان العلي أقر بما بدر عنه أمام رجال المباحث الجنائية وهو ما يترتب عليه الحكم عليه بالسجن مع الإبعاد الإداري.وفق صحيفة “الأنباء” الكويتية

وذكر ان رجال المباحث بإمكانهم إبعاده إداريا للصالح العام إلا ان رجال المباحث الجنائية قرروا اتخاذ كامل الإجراءات القانونية بحق المتهم بحيث يكون عبرة لغيره، خاصة ان ما صدر عنه يشكل جريمة متكاملة الأركان ومن ثم إحالته الى النيابة.

وأكد المصدر ان مثل هذه الممارسات لا يمكن تقبلها، مشيرا الى ان التهم التي ستوجه الى فرحان العلي هي الفعل الفاضح وإساءة استخدام الهاتف وخدش الحياء العام.

وقدّم فرحان العلي اعتذاره في مقطع فيديو زاعماً أن أحدهم اخترق حسابه ونشر المقطع .

لتصلك الأخبار أولاً بأول انضم الى قناتنا على التيلغرام من خلال الرابط التالي: https://t.me/watanserb