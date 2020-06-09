“يا عبدالله انت المسؤول”.. “شاهد” مظاهرات غاضبة في الأردن وهتافات صادمة ضد الملك

تظاهر المئات من المواطنين الأردنيين، اليوم الثلاثاء، في إحدى المحافظات الأردنية، احتجاجاً على عديد من القضايا من بينها اعتقال شخصيات اجتماعية أردنية ونواب أردنيين سابقين من قبل السلطات الأمنية خلال الفترة الماضية، لانتقادهم للأداء الحكومي في البلاد.

ووثق مقطع فيديو تم تناقله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ورصدته “وطن”، المظاهرة التي خرج فيها المواطنون وحملوا لافتات تطالب بالحرية للمعتقلين لدى السلطات الأمنية الأردنية، مثل المختطف “أحمد العويدي العبادي”، المعتقل لدى السلطات الأردنية.

#الأردنيون يقولون لملك الأردن ؛

قانونك قانون إرهاب..

إحنا في دولة ولا في غاب..

والإرهابي عارف حاله…

سرق البلد ولا على باله .#مظاهرات_الأردن 09/06/2020 الإثنين pic.twitter.com/vuxZZPq0L9 — محمد بطيبط Mohd Btaibet (@btaibet) June 9, 2020

ويُسمع من المظاهرة الغاضبة شعارات المتظاهرين الذين هتفوا ضد الملك الأردني وضد الدستور، ومطالبين بتعديل الدستور الأردني، معتبرين بأن قانون المملكة أصبح “قانون إرهاب” على حد قولهم.

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ومن تلك الهتافات التي سجلتها “وطن” من المقطع، قول المتظاهرين: “ليش نلف وليش ندور، بدنا نعدل هالدستور، واسمع منا شو بنقول، ويا عبدالله انت المسئول”.

كما اعترض المتظاهرون على القوانين التي يتم إصدارها معتبرين بأنه قانون إرهاب وأنه ضحك على المواطنين الأردنيين، حسب وصفهم، حيث هتفوا وقالوا: “ضلك فصل قوانين، وانت بتضحك على مين، قانونك قانون إرهاب، إحنا بدولة ولا بغاب، والإرهابي عارف حاله”.

وكانت منظمة “هيومن رايتس ووتش” اعتبرت بأن حقوق الإنسان وحرية التعبير باتت مهددة بالأردن، عقب عمليات اعتقال لعديد من المواطنين، طالت نواب سابقين في البرلمان الأردني، منهم النائب السابق المهندس “سليم البطاينة” والذي شهدت محافظة إربد احتجاجات واسعة من أجل الإفراج عنه واعتدت السلطات الأردنية على عائلته وقمعت احتجاجها المطالب بالإفراج عنه.

واعتقلت الأجهزة الأمنية الأردنية قبل عدة أيام النائب أحمد العبادي” والذي شغل منصب عقيد متقاعد ونائب سابق في البرلمان الأردني.

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