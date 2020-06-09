فيديو صادم أغضب العُمانيين … هذا ما فعله زبون بأحد موظفي محل تجاري لأنه طلب منه ارتداء كمامة!

أثار مقطع فيديو يوثق قيام شخص بضرب عامل على باب أحد المحال التجارية، لمجرد أنه طلب منه أن يرتدي الكمامة -كما قال متداولو المقطع- استياءً بين المغرّدين في سلطنة عمان .
ويظهر من المقطع المتداول والذي رصدته “وطن” قيام الرجل بضرب الشاب العامل على وجهه بشكل قوي للغاية، مما تسبب بسقوط الشاب على درج المحل الذي كان يقف أعلاه، ليستقبل الزبائن ويرتب مدخل المحل.
وأثار المقطع تعليقات مغردين ومتفاعلين استنكروا بشدة ما قام به هذا الشخص بحق العامل الذي لم يجرم بحقه أو يسيء له، إنما طلب منه ارتداء الكمامة للوقاية من كورونا المستجد “كوفيد19”.
وفي ذلك قال أحد المغردين تعليقاً على المقطع :” الشخص الذي ضرب الوافد في الخوير هو مختل عقليا ومن بوشر وهذه ليست المرة الأولى التي يتعدى فيها على شخص”.
وتابع: ” نتمنى من جهات الاختصاص مخاطبة أهله أو تسليمه لمستشفى المسرة، لا نتمنى أن نرى نفس المنظر الذي تم الاعتداء على الشرطي في ستي سنتر الموالح وللأسف راح ضحية للاعتداء عليه طعنا بسكين”.
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فيما استنكر آخر ما قام به الرجل بالمقطع وقال: ” هل هذا صحيح وفي عمان، لم أرَ في حياتي من الشعب العماني غير التقدير والاحترام والرقي في كل مكان في العالم،والله إن الشعب العماني شعب راقي. الله المستعان”.
وطالبت الاعلامية العُمانية بثينة البلوشي شرطة عمان السلطانية بمتابعة الموضوع، ومحاسبة المعتدي.
في حين قالت مغردة باسم “انسانة”: “يبدو من شكل المُعتدي بأنه غير سوي ( مريض نفسيا) ويظهر ذلك من خلال ملابسه وشكله وحركاته، أو في حالة ( سٌكر) والله أعلم، وفي كل الأحوال ينبغي اتخاذ الإجراءات اللازمة مع مثل هذه الحالات بحسب القوانين التي تجرم مثل هذه الأفعال”.
وتشهد عمان منذ عدة أسابيع حالة من الإغلاق وإلغاء التجمعات البشرية وحظر التجول الكلي ثم الجزئي ضمن جملة إجراءات تتخذها السلطات العمانية لمجابهة خطر انتشار فيروس كورونا المستجد”كوفيد19″ والذي يتسبب بأزمة عالمية وصفت بالأكبر والأخطر منذ عقود طويلة.
والثلاثاء، أعلن ت وزارة الصحة في سلطنة عمان تسجيل 712 حالة جديدة بفيروس كورونا، منها (362) حالة لعمانيين، و(350) حالة لغير عمانيين، ليصل إجمالي الإصابات الى 18198 حالة .
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