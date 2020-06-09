“شاهد” فنان مصري ينهار ويدخل في نوبة بكاء هستيري لأن السيسي مشغول بمكايدة أردوغان وكورونا ينهش شعبه

تفاعل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي بمصر بصورة كبيرة، مع مقطع فيديو صوّره لنفسه المغني المصري الشعبي “شريف يسري” الشهير ب”شيكو” يوم أمس الاثنين، وصدم فيه متابعيه وهو يبكي بصورة “هستيرية” لنجدة والدته المصابة بفيروس كورونا.

وصوّر المغني المصري الشعبي “شيكو” مقطع الفيديو ذلك من داخل سيارته، مطالباً الجمهور المصري والعربي بمساعدته في إنقاذ والدته المصابة بالفيروس المستجد، وقال ما نصّه: “أعمل ايه، أمي تعبانة وبتموت مني، ومش لاقي حد يساعدني، وكل ما أكلم حد يهرب مني، أبوس رجليكم أوقفوا جنبي”.

وتابع مستنكرا تقاعس السلطات والنظام في مصر: “الإسعاف اللي بتيجي، انا اللي رايح أجيبها، حد يقول لي أعمل إيه أوديها فين، أنا مين يحس بيا، أمي هتروح مني أعمل إيه يا ناس، انا في الهرم، أنا بقالي أربع أيام مش عارف أعمل حاجة”.

وزاد شيكو متحدثاً عن التفاصيل الصحية لوالدته: “أنا عملت لها أشعة في مستشفى دار الحكمة، قالوا عندها التهاب رئوي على الصدر، وقالوا اشتباه بإصابتها بكورونا”.

ولقي مقطع الفيديو الخاص بالفنان المصري شيكو تفاعلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومن جمهوره الذي قام بدعمه والشد من أزره، وقام البعض بإعطاءه بعض عناوين المستشفيات الخاصة في تعليقاتهم على الفيديو التي كان منها “ربنا معاك ويشفيها، اتجه لمستشفى كوبري القبة العسكري، أو شوف سرير في الإسماعيلية العسكري”.

فيما قال آخر: “شريف شوف مستشفى خاص وما تدورش على غير كدة”.

وقام شيكو في وقت سابق بمشاركة منشور يطالب فيه جمهوره بالدعاء لوالدته، حيث قال: “يا رب والنبي أمي، انا ماليش غيرها، الحمل زاد يا رب، اللهم لا اعتراض، أرجوكم الدعاء ليها وليا، قوينا يا رب”.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر خلال الأيام الماضية العديد من مقاطع الفيديو التي تكشف عن مهازل داخل القطاع الطبي في مصر، ومآس حقيقية بسبب فساد النظام الحالي حيث لا يجد المصابين مكان للعلاج به بل إن الأطباء أنفسهم يموتون لعدم توفير الحماية الطبية اللازمة لهم في نفس الوقت الذي يبعث فيه السيسي بمساعدات طبية لدول خارجية، كما أنه منشغل بمكايدة أردوغان ودعم حفتر في ليبيا بينما كورونا ينهش شعبه.

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