صور فاضحة لفتيات المنصورة في مصر تُشعل ضجة .. من الذي نشرها؟!

تصدر هاشتاج #حوار_التليجرام موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” في مصر، بعد قيام شاب مجهول بنشر صور عشرات الفتيات المُراهقات في محافظة “الدقهلية” بمصر.

وحمل الحساب المجهول عبر تطبيق “تيلجرم” اسم “نسوان المنصورة” ونشر عليها صوراً فاضحة وأخرى عادية لفتيات المحافظة.

وأثارت الواقعة غضب ناشطون مواقع التواصل الاجتماعي، الذين طالبوا بسرعة القبض عليه، وألقوا اللوم على الفتيات لنشرهن صورهن على مواقع التواصل الاجتماعي، بينما أكد آخرون أن صاحب الحساب قام بسرقة صورهن الشخصية عبر “انستجرام” و”فيسبوك”.

#حوار_التليجرام ده مريض يا جماعه

لا ده مريض بجد …ده من ٥دقايق كان بيستغفر pic.twitter.com/NoLo5rxxHc — alaa💅👩💃🌷 (@AlaaTar44985307) June 8, 2020

#حوار_التليجرام

لم اجد رد اقوي من هذة الاية 🥺💔

المسلم ميفضحش اخاه وان كان سئ بالعكس المسلم يسعي لاصلاح نفسه وغيره ويسعي لنكون جميعا في الجنة ربنا يهدينا كلنا 💔🤲🏻

سورة النور ❤️ pic.twitter.com/loAnzbsQH7 — Ahmed Omar (@ahmed20202ahmed) June 8, 2020

#حوار_التليجرام ده اكتر حاجه تدل ان ابوكي او اخوكي او فيما بعد خطيبك او جوزك لما بيقولوا ليكي بلاش صورك عل السوشيال ميديا مش تحكم فيكي او فرض رأيه عليكي بالعكس ده بيكون خايف عليكي عشان انت بالنسبة ليه حاجه غالية اووي فيا ريت تسمعوا كلامهم وتخافوا عل نفسكوا …. — MAZEN✨ (@mazen_s3odi) June 8, 2020

#حوار_التليجرام عادي جدا، واحده مريضه وفاضيه لمت صور بنات كتير من على بروفايلتهم وحطتها في مجموعه، سفاله منها لكن ده لا يعيب البنات ولا يمسهم والصور اغلبها ناس متصورة باحترام واللا عشان احنا في المنصورة حلوين العقد هتطلع وكل واحد واللا واحده ملهاش منظر هتطلع تخرف بكلام اهبل! pic.twitter.com/otrN18Q7gc — Mohamed Salama (@MohSalamaaa) June 8, 2020

#حوار_التليجرام

بسبب الترند بتاع المنصوره الجروب بعد مكان 2000 بس دلوقت الجروب معدي ال11 الف الناس بدل متعمل بلاغ بتدخل الجروب عشان تشوف الفضايح اللي هي مش موجوده اصلا لان الصور كلها محترمه ومسروقه من ع الفيس والانستا. مجتمع مريض ومتخلف 💔💔💔 pic.twitter.com/AmNH9kc7l3 — جنة ابيها ❤️🌚 (@eaVQVj42VnhHY8C) June 8, 2020

وفي وقت لاحق، نقلت صحيفة “الوطن” المحلية عن مصدر أمني رفيع المستوى، إن أجهزة وزارة الداخلية تضطلع بدورها في الحفاظ على قيم المجمتع المصري ومواجهة محاولات تشويه صور الفتاة المصرية ما يؤثر بالسلب على المجتمع.

وكان النائب العام قد تصدى لوقائع مشابهة، مثلت تعديا على قيم المجمتع، وأحال مرتبكوها للنيابات المختصة للتحقيق.

وشهدت الأسابيع الماضية في مصر، القبض على المتهمات سما المصري وحنين حسام ومودة الأدهم ومنه عبد العزيز، لاتهامهن بالتعدي على قيم المجتمع والتحريض على الفسق، وباشرت النيابات المختصة التحقيق معهن، حيث صدرت بحقهن أوامر حبس احتياطي على ذمة تلك القضايا.

وشملت أحراز تلك القضايا صورا فاضحة وفيديوهات تحوى حركات رقصات بحركات مثيرة وصورا بأوضاع معينة لإبراز مناطق في أجسادهن، للحصول على أكبر عدد من المتابعين وهو الأمر الذي يعود عليهن بالنفع المادي.

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