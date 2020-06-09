“شاهد” ناشطتان سعوديتان تتجرّأن على فعلٍ “مثليّ” بفيديو انتشر وأشعل غضباً واسعاً

أثارت الناشطة السعودية أروى عمر جدلاً واسعاً وانتقادات لاذعة بعد ظهورها بفيديو جريء مع الناشطة السعودية رحمة الغامدي.

وظهرت أروى عمر ورحمة الغامدي بالفيديو الذي رصدته “وطن”، وهما يلعبان دور عشيق وعشيقته، وتحتضنان بعضهما على أنغام أغنية “60 دقيقة حياة” للفنانة السورية أصالة نصري، ثم تقوم أروى بتلبيس رحمة دبلة، بينما تدعي الأخيرة خجلها كأنها عروس.

فيديو متداول ل اروى عمر وهي تلبس رحمة الغامدي الدبلة على طريقة الخطبُة !#اروي_عمر_تطلب_يد_رحمه_الغامدي pic.twitter.com/2GnqDzR8Zy — مشاهير'و'خرابيط! (@_jiif) June 8, 2020

ودشن ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، هاشتاغ (#اروي_عمر_تطلب_يد_رحمه_الغامدي) وصفوهما بأنّهما “مثليات الجنس” وطالبوا بالقبض عليهما بتهمة الإخلال بالآداب العامة ونشر ثقافة الشذوذ الجنسي في السعودية، والترويج للمثلية الجنسية، مُطالبين بإعادة تفعيل دور هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

ياليت اي سعودي سعى لتجنيس حرمته وطلقها او توفى يسحبون منها الجنسية عشان ماتطلع لنا هالأشكال وتُحسب علينا

وبكرة تتزوج يمني من حقين مطاعم المندي ولا بنشري ويحسبون علينا عيالها عيال مواطنه#اروي_عمر_تطلب_يد_رحمه_الغامدي pic.twitter.com/Gt11M1niFH — رغــد🇸🇦 (@R_saudigirl) June 8, 2020

#اروي_عمر_تطلب_يد_رحمه_الغامدي

عندما كانت الهيئة موجوده فالميدان لم يكن هناك شواذ ارجوكم اعيدو رجال الحسبه pic.twitter.com/G0sgK6p4bp — ابو خالد (@saudi448844) June 8, 2020

#اروي_عمر_تطلب_يد_رحمه_الغامدي

كملت مابقى الا خروج المسيح الدجال 😂😂 pic.twitter.com/zqPYGuIt1H — 🦋 رجــبــآنــيـة توت 🦋 (@A_100001_A) June 8, 2020

#اروي_عمر_تطلب_يد_رحمه_الغامدي



بعد ما أخذت الجنسية صارت تدور على رُجُل بتمرة وريال

وما تبغى بنت تبغى رُجُل pic.twitter.com/ZVzeBP7oTv — أ ص د ا ف 🇸🇦 (@shells_9) June 9, 2020

وعُرفت أروى عُمر بمناوشاتها المُستمرة مع الناشطة السعودية هند القحطاني والتي وصلت إلى حد تبادل الشتائم بألفاظ إباحية.

واتهمت أروى عُمر بأن هند تحصد شهرتها بـ”التعري” لتقهر عائلتها وزوجها.

وقالت أروى بمقطع فيديو مُوجه لهند القحطاني: “إذا انتي تبغي تتعرين، إنتي حرة ربك يحاسبك، لكن ليش تخلي بنتك تتعرى، يمكن بكرة تكبر وعقلها ييجي في راسها وماتبغى تتعرى زيك”.

أروى عُمر تَعود للإساءة لـ"هند القحطاني"



"كوش عليك"! pic.twitter.com/tv7ix3otty — We Heard Rumors (@whrumor) June 4, 2020

واستمرت أروى عمر بهجومها اللاذع على هند القحطاني: “كلنا عنا ملايين المُتابعين، إعلان سويتيه يعني شوفوا صدري، طالع من هنا، وطالع من هنا”.

وعايرت أروى هند القحطاني بعُمرها قائلة: “معاها ولد لو تزوج يخلف وتصير جدة، خافي الله يامسلمة وتمنى حسن الختام، معاها ولد وبنت قدنا، لو انا تزوجت ولدها أحمل منه”.

يُذكر أن أروى عمر فتاة سعودية من مواليد الرياض عام 1996، متزوجة ولديها أبناء، وحصلت على شهادة البكالوريوس من جامعة الملك فهد قسم الفنون الجميلة وهي رسامة، وتعتبر من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي السعودية، ويتابعها الآلاف من المعجبين.

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