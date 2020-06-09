حفتر يهرب إلى فنزويلا بعد تخلي الإمارات عنه وأيام قليلة تفصل الوفاق عن السيطرة الكاملة في ليبيا

في مؤشر جديد على انتهاء مرحلة خليفة حفتر في ليبيا ودفن مشروع الإمارات ومصر هناك للأبد، قال زعيم المعارضة في فنزويلا خوان غوايدو إن طائرة اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر هبطت في فنزويلا، يوم الأحد.

وتؤكد تصريحات “خوان” ما تم تداوله قبل أيام عن هروب حفتر ورفض ابن زايد استقباله في الإمارات، رغم أن خوان لم يقدم دليلا على وصول حفتر أو أي تفاصيل أخرى تخص الموضوع.

وفي لقاء برلماني عبر الإنترنت لمنظمة الدول الأمريكية قال “غوايدو” إن فنزويلا لا علاقة لها بخلاف خارج منطقتها، واتهم نظام مادورو بعقد ما وصفها بصفقات الذهب الممزوج بالدماء.

وحذر غوايدو من أن “الصفقات الداعمة للإرهاب العالمي” تضر بكل دول المنطقة في القارة اللاتينية.

وكان موقع السفارة الفنزويلية بالولايات المتحدة، التي تديرها المعارضة، نشر بيانا أكد فيه وصول حفتر على متن طائرة إلى فنزويلا.

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ونشرت صحيفة وول ستريت جورنال، الأسبوع الماضي، معلومات حول تحقيقات أمريكية بشأن محاولات ٍلإقامة صفقات للنفط بين حفتر وفنزويلا عبر شركة شحن مقرها في دبي.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس الإثنين إن التطورات في ليبيا قد تشير إلى خروج حفتر من المعادلة.

وزار حفتر مؤخرا مصر، والتقى رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي، وعقدا مؤتمرا صحفيا رفقة رئيس مجلس نواب طبرق عقيلة صالح.

وتكبدت مليشيات حفتر خسائر باهظة مؤخرا في ظل تقدم قوات حكومة الوفاق الليبية وسيطرتها على مدينتي بني الوليد وترهونة وتقدمها صوب مدينة سرت.

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