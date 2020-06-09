بـِ 300 مليون ريال .. قرار من السلطان هيثم بن طارق يُفرح العُمانيين لارتداداته الإيجايبة عليهم

في خطوة لاقت ارتياحاً بين العمانيين، وجّه سلطان عمان هيثم بن طارق بتخصيص مبلغ ، 300 مليون ريال عُماني ما يعادل (779.26 مليون دولار) لتعزيز حركة التنمية وتحفيز النمو الاقتصادي.

وأفاد بيان صدر عن المكتب الخاص للسلطان هيثم بن طارق، يفيد بصدور توجيهات سامية من السلطان بتنفيذ عدد من المشاريع التنموية في السلطنة بقيمة 300 مليون ريال؛ لتعزيز حركة التنمية وتحفيز النمو الاقتصادي.

ويأتي قرار السلطان هيثم بعد يوم من إعلان ارتفاع مؤشر سعر الصرف الفعلي للريال العماني بنهاية مارس الماضي بنسبة 1.9%، مسجلاً 106.9 نقطة مقارنة بـ 104.9 نقطة نهاية مارس 2019، وزيادة السيولة المحلية بنحو مليار و743 مليون ريال عماني (نحو 3 مليارات و485 مليون دولار).

وارتفع عرض النقد بمعناه الضيّق، الذي يتكون من إجمالي النقد خارج الجهاز المصرفي إضافة إلى الحسابات الجارية والودائع تحت الطلب بالعملة المحلية، بنسبة 10.3% ليصل إلى 5 مليارات و639 مليوناً و600 ألف ريال، مقارنة بـ 5 مليارات و111 مليوناً و800 ألف ريال بنهاية مارس 2019.

يذكر أنّ حكومة سلطنة عمان أنشأت جهاز الاستثمار العماني لتملك وإدارة معظم صناديق الثروة السيادية وأصول وزارة المالية.

أقرأ أيضاً: تفاؤل واسع بين العُمانيين باختيار عبد السلام المرشدي رئيسا للكيان الجديد الذي يعول عليه السلطان…

وسيسمح المرسوم، الصادر عن السلطان هيثم بن طارق، للجهاز الجديد بتملك جميع الأصول العامة باستثناء شركة تنمية نفط عمان وحصص الحكومة في مؤسسات دولية.

وأضاف أن جهاز الاستثمار سيحل محل صناديق الثروة السيادية في الوثائق الرسمية للبلاد.

كانت وكالة الأنباء العمانية الرسمية نقلت عن بيان لوزارة المالية منتصف الشهر الماضي أن سلطنة عمان ستخفض ميزانيات المؤسسات الحكومية والقوات المسلحة بنسبة خمسة بالمئة أخرى هذا العام ضمن إجراءات لمكافحة تداعيات انخفاض أسعار النفط.

وسبق أن خفضت عمان الميزانيات خمسة بالمئة في منتصف أبريل نيسان في إطار الاستجابة لتفشي فيروس كورونا.

طوبى لهذا البلد سلطاناً في كل خطوة منه، تميل له القلوب أكثر، وتعقد الآمال أكثر، وهو الوصية الثمينة والحصن المنيع والأمل المنتظر.#هيثم_بن_طارق pic.twitter.com/B1TK7eR6Gd — عبدالله العدوي (@Abdullah_adawi) June 9, 2020

هذه الإطلالة السامية الباسمة جاءت لتحمل بشرى السعادة لعمان وأهلها، وتنشر البهجة في المكان الذي يتألق فيه التاريخ مزهوا بالعهد السعيد، اللهم عظم من إطلالة سلطاننا أبا اليزن لتزداد معها سعادتنا وتعلو هممنا. pic.twitter.com/fNZSQE08pB — Dr.Adnan Al Wahshi (@AdnanAlWahshi) June 9, 2020

حفظ الله جلالة السلطان و وفقه وسدد خطاه

هذه التوجيهات إن شاء الله سيكون لها عائدات كبيرة على الإقتصاد وستحفز سوق العمل وتعمل على إيجاد فرص متنوعة في كافة المجالات — سالم أحمد الشنفري (@salim_shanfari) June 9, 2020

التوجيهات السامية لمولانا لتعزيز النمو الاقتصادي والتنمية بقيمة ٣٠٠ مليون ريال عماني سوف تنعش الاقتصاد الوطني.



حفظ الله جلالته ذخراً لعُمان وأهلها — منصور بن زاهر الحجري (@mansoorzaher) June 9, 2020

لتصلك الأخبار أولاً بأول انضم الى قناتنا على التيلغرام من خلال الرابط التالي: https://t.me/watanserb