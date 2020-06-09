أصالة نصري وابنتها
أصالة نصري وابنتها
Imageحياتنا

“شاهد” ابنة أصالة نصري تشعل مواقع التواصل بفيديو “غير متوقع منها” من الحمام!

كتب وطن
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نشرت ابنة الفنانة السورية الشهيرة أصالة نصري، الدكتورة شام الذهبي، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لها من داخل حمام بيتها لتعلم بنات جيلها كيفية العناية بالبشرة، الأمر الذي عرضها لانتقادات حادة.

وقامت ابنة الفنانة أصالة بالترويج لمنتجاتها المختصة بنضارة البشرية، حتى تدفع من يشاهدون الفيديو على الإقبال على منتجاتها التي مصنوعة باسمها.

وأثارت حادثة ظهور ابنة أصالة، من داخل الحمام وبروب الاستحمام، حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انتقد مغردون ما قامت به ، معتبرين بأنه ليس من اللائق لها أن تخرج بهذا المنظر وهي تعتبر من الشابات المتزنات والمهذبات والمثقفات، وأن أسلوبها بالحياة لا يسير بهذه الطريقة.

فيما اعتبر آخرون بأنها خرجت بلباس محتشم وأن الأمر طبيعي ولكن هناك مغالاة بالنظر للشخصيات العامة، ومحاولة إحاطتها بمفاهيم وقيود ليس لها من المنطق أي شيء.

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وكانت الفنانة أصالة أثارت حالة من البلبلة أيضاً قبل عدة أيام، حين انتشر مقطع فيديو لها هي وابنها على شاطئ البحر، ويقومون بأفعال “غير لائقة” في صورة انتقدها عديد من المغردين الذين اعتبروا بأن أصالة “زوّدتها” بالفيديو الذي انتشر لها هي وابنها، تقوم بتقبيله من رقبته وخده، كأنها زوجته أو خطيبته.

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