كاتب كويتي معروف يثير الجدل بتغريدة عن “فيروس ريم الشمري”.. وهذا ما قاله

أثار الكاتب الكويتي أحمد الجارالله، حالة من الجدل الكبير عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، حيث هاجم الفتاة الكويتية “ريم الشمري” التي فجرت مواقع التواصل خلال الأيام الماضية بمقطع فيديو لها هاجمت فيه الدولة المصرية وشعبها معتبرة أنهم مجرد “خدم” عند الكويتيين”.

وقال “الجارالله” في تغريدته التي رصدته “وطن”: “العالم شهد فيروس كورونا أضراره في كل مكان وكادت العلاقات الشعبية الكويتية المصرية أن تصاب بأضرار فيروس ريم الشمري ومن علي شاكلتها في العزيزة مصر”.

العالم شهد فيروس كورونا أضراره في كل مكان وكادت العلاقات الشعبيه الكويتيه المصريه أن تصاب بأضرار فيروس ريم الشمري ومن علي شاكلتها في العزيزه مصر ريم المشوشه والمشوهه ..فيروس كورونا وجدنا له حل وفايروس الشمري ومن رد عليها مصريآ له حل حين يدرك أهل مصر أن فايروس ريم لايمثل الكويت — أحمد الجارالله (@Ahmadaljaralah) June 8, 2020

وتابع:” ريم المشوشة والمشوهة، فيروس كورونا وجدنا له حل وفيروس الشمري ومن رد عليها مصرياً له حل حين يدرك أهل مصر أن فيروس ريم لا يمثل الكويت”.

وأثارت تغريدة الكاتب الكويتي عديد من ردود الأفعال من قبل المتفاعلين عبر تويتر، وفي ذلك قال أحد المغردين مستنكرا دفاع الجارالله الحماسي عن مصر: ” عفوا أستاذي العزيز حتي المصريين ماقصروا فينا بالسب أم انك لاتشاهد فيديوهاتهم”.

عفوا استاذي العزيز حتي المصريين ماقصرو فينا بالسب ام انك لاتشاهد فيديواتهم — MMM (@Mmm26389190) June 8, 2020

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأسابيع الماضية حالة من التجاذب والتشاحن الكبير بين مغردين كويتيين ومصريين، بسبب تصريحات عنصرية بدأتها الفنانة الكويتية حياة الفهد.

وكادت أن تنتهي الأزمة، لتعود الفتاة “ريم الشمري” وتشعلها من جديد في مقطع فيديو لها أساءت فيه بشكل قوي لمصر وأثارت عشرات مقاطع الفيديو والتغريدات حوله ما دفع مصريين للرد عليها بمقاطع مماثلة وتطور الأمر حتى وصل لسب وقذف بين فنانين ورموز معروفة من الجانبين.