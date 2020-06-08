عراقية انساقت وراء “إبليس” وهكذا قتلت زوجها في سرير غرفة النوم وحاولت “الضحك” على الشرطة!

أقدمت زوجة عراقية في محافظة كربلاء على قتل زوحها بحجر بناء أثناء نومه في منزلهما .

وألقت الشرطة القبض على الزوجة بعدما شكّ فريق التحري بها .

وادعت الزوجة خلال التحقيق معها، أنه في الساعة الثالثة صباحا من يوم الحادث دخل مجموعة من الأشخاص المجهولين إلى منزلها، وقتلوا زوجها المجني عليه بواسطة حجر بناء أثناء نومه ولاذوا بالفرار.

وبعد التعمق معها بالتحقيق ومواجهتها بالأدلة الدامغة، انهارت واعترفت صراحة بأنها هي من قتلت زوجها لوجود خلافات بينهما.

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