“شاهد” “حصن” ابتكار عبقري “محلي” بأياد عُمانية للحد من انتشار كورونا في سلطنة عمان

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي في سلطنة عمان، مقطع فيديو يتحدث عن إنجاز صناعي جديد لإحدى شركات سلطنة عمان، يعمل على التعقيم بشكل كامل للأشخاص والمقتنيات، وباستخدام وسائل علمية حديثة.

ويظهر من مقطع الفيديو المتداول والذي رصدته “وطن” حديث الشبان المساهمين في الإنجاز الصناعي هذا والذي نصّه: “اليوم الطاقات العمانية والشباب العماني يثبتوا للجميع أنهم قادرين يدخلوا سوق الصناعة وبجدارة، من خلال جهاز حصن هذا اللي تشوفوه قدامكم تصنيع وتصميم بقدرات محلية بسلطنة عمان”.

إبتكار وتصميم وتنفيذ نخبة من الشباب العمانيين لغرفة التعقيم الذاتي بالموجات فوق الصوتية وفوق البنفسجية، عمل متميز يقدمه أبناء #عمان للحد من انتشار #كورونا

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(الحياة حلوة بس عقمها برائحة اللبان)

#اعز_الرجال_وانقاهم #مساء_الخير @ifc_om pic.twitter.com/PWpLtGvZAQ — م.فهد الفهدي🇴🇲 (@nooroman77) June 8, 2020

وتابع المقطع: “جهاز حصن بها تستخدم الموجات فوق الصوتية عشان ينتج بخار يغطي الجسم كامل ويعقمه، ويغطي الموجات فوق البنفسجية عشان يعقم المقتنيات الشخصية، كل هذا في عشر ثواني فقط عشان يقلل خطورة الازدحام والتجمعات”.

وزاد المقطع: “أكثر من تسعين جهاز يتم تركيبهم الحين في مختلف الجهات الحكومية والخاصة و200 جهاز يتم تصنيعهمم بالمصنع، واللي ينتج هذا الجهاز مصنع ابتكار اللي يعتمد بنسبة مئة بالمئة على القوة العاملة العمانية، وهما نفسهم اللي حصلوا على مناقصة تصميم وتنفيذ الجناح العماني في معرض اكسبوتيك دبي 2020”.

وأثار المقطع انتشاراً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتفاعل معه عديد من النشطاء والمتفاعلين، والذين أثنوا على الإنجاز الهام الذي حققه هؤلاء الشباب العمانيون، والذي يواكب العصر والتطور وطبيعة الأوضاع الصحية التي يعاني منها أهل السلطنة ومعظم دول العالم.

وتستمر السلطات العمانية باتباع سلسلة من الإجراءات الوقائية لمجابهة خطر انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد19” والذي تسبب بحالة من الشلل في عديد من بلدان العالم، من حظر تجول وإلغاء التجمعات البشرية والعمل على الحد من الاحتكاك والتزاحم قدر الإمكان.

هذا وأعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان، امس الاثنين، تسجيل 6 وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات في السلطنة إلى 81 حالة.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي على موقعها الإلكتروني، إنه تم تسجيل 604 إصابات جديدة بالفيروس، ليترفع ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 17486 حالة، مضيفة أن الإصابات تشمل 344 حالة لعمانيين، و260 لغير عمانيين.

وأشارت إلى أن 342 مصابا تماثلوا للشفاء، ليصل إجمالي عدد المتعافين من الفيروس في البلاد بلغ 3793.

ودعت الوزارة الجميع إلى الالتزام التام بإجراءات العزل الصحي، وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.