الشرطة الكويتية
الشرطة الكويتية
حياتنا

جريمة قتل تهزّ الكويت .. القاتل والمقتول اختلفا على هذا الأمر “التافه” فوقعت الفأس بالرأس!

كتب وطن
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شهدت بالكويت جريمة مروّعة بعدما أقدم وافد من الجنسية الهندية على قتل ابن جلدته بطريقة بشعة .

وضبط رجال مباحث العاصمة منفذ الجريمة واعترف في التحقيق الأولي أن خلافات مالية وراء قتله الضحية.

وأفاد المتهم الهندي أن ابن جلدته لم يقم بالاستجابة له في حل الخلاف المالي بينهما ما دعاه لارتكاب جريمته.

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وأرشد المتهم عن أداة الجريمة وهي عبارة عن انبوب معدني واعترف بأنه ضرب المجني عليه أكثر من مرة بأماكن متفرقة من جسده حين فارق الحياة.

وقال إن المبلغ المالي محل الخلاف بينهما يفوق الـ 1000 دينار، وعليه قام رجال الأدلة الجنائية بتحريز أداة الجريمة.

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